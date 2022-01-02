Me ha gustado especialmente este producto porque el diseño es agradable para los que están aprendiendo a beber. Tiene unas asas que para nuestros dedos pueden resultar incómodas o pequeñas, pero son ideales para las diminutas manos de nuestros hijos. Después de ponerlo en el lavavajillas, ha salido perfecto, sin mancha alguna y bien limpio. Es cómodo de manejar, es fácil de desmontar y limpiar y la única pega que le pondría a este producto es que el tamaño es algo justo. La tetina ha sido aceptada de manera extraordinaria y sale el agua de manera constante, sin atascarse y sin esfuerzo. Sin duda es un producto digno de los más pequeños.