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Natural
150 ml
Tétine à débit moyen
4 mois et plus
Les poignées d'apprentissage aident les tout-petits à tenir le gobelet et à boire de façon indépendante. Elles ont été conçues pour une prise en main facile par votre enfant, et sont aussi caoutchoutées pour une meilleure adhérence.
Valve anti-coliques conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.
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4.5
sur 5
73
Avis
94%
recommandent ce produit
CONTAME UN CONTO
02/01/2022
España
Partie de promotion
Cómodo y fácil de limpiar
Este biberón lo he probado con un niño de escaso un año. Después de casi un mes de uso he comprobado: Es fácil de limpiar ya que la tetina se desmontada perfectamente y no tiene demasiados huecos por donde pueda quedar humedad o restos. La retina es resistente a los mordiscos No pierde agua!! Es un punto a favor. Es muy práctico para meter en bolsos/mochilas y llevarlo siempre contigo ya que no pierde nada de agua. Autonomía para el bebé: gracias a las agarraderas el bebé empieza a llevar el solo a la boca el biberón y comienza sus primeros pasos para aprender a beber el solito.
Pour
Fácil de limpiar. No pierde agua. Desarrolla la autonomía del bebé
Contre
NADA!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF262/06 Biberón de entrenamiento Natural
Oui, je recommande ce produit
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21Andreitaaaaaaa
30/12/2021
España
Partie de promotion
Muy recomendable
Me ha gustado porque tiene el tamaño ideal, las asas que tiene permiten que mi peque lo haya podido coger solito e incluso hacer el gesto de acercarselo a la boca. La verdad es que la tetina tambien la ha cogido genial y es facil de lavar
Pour
Ergonomico
Contre
Su precio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF262/06 Biberón de entrenamiento Natural
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Mamiunicorn
27/12/2021
España
Partie de promotion
Perfecto para aprender
Ahora que nuestro bebé ha empezado con los purés, el biberón de entrenamiento de Philips Avent nos va genial para el agua. Su tetina de silicona es fácil de limpiar y su forma no deforma el paladar. No gotea. Y el biberón en general da autonomía y autosuficiencia al bebé para beber cuando quiera. Solamente tiene que coger el biberón de las asas, recubiertas de silicona para evitar resbalones, que tienen el tamaño ideal para sus manitas. Estamos encantados!
Pour
Tamaño, forma, tetina
Contre
El color, podría estar decorado
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF262/06 Biberón de entrenamiento Natural
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Cela crée une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit par des pleurs, de l'agitation, des gaz et des régurgitations.