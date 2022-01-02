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  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
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Philips AventTasse d'apprentissage Natural

SCF262/06

4.5
| (73) Avis | 94% recommandent ce produit
Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
Notre nouvelle tasse d'apprentissage Natural aide votre bébé à passer du biberon à sa première tasse. Grâce aux poignées ergonomiques, votre bébé peut tenir son biberon tout seul, tout en continuant à utiliser une tétine qui lui est familière.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse

  • Natural

  • 150 ml

  • Tétine à débit moyen

  • 4 mois et plus

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Les poignées d'apprentissage aident les tout-petits à tenir le gobelet et à boire de façon indépendante. Elles ont été conçues pour une prise en main facile par votre enfant, et sont aussi caoutchoutées pour une meilleure adhérence.

Valve anti-coliques conçue pour réduire le risque de coliques et d'inconfort

Valve anti-coliques conçue pour réduire le risque de coliques et d'inconfort

Valve anti-coliques conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

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Spécificités Techniques

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4.5

sur 5

73

Avis

94%

recommandent ce produit

1

02/01/2022

España

España

Cómodo y fácil de limpiar

Este biberón lo he probado con un niño de escaso un año. Después de casi un mes de uso he comprobado: Es fácil de limpiar ya que la tetina se desmontada perfectamente y no tiene demasiados huecos por donde pueda quedar humedad o restos. La retina es resistente a los mordiscos No pierde agua!! Es un punto a favor. Es muy práctico para meter en bolsos/mochilas y llevarlo siempre contigo ya que no pierde nada de agua. Autonomía para el bebé: gracias a las agarraderas el bebé empieza a llevar el solo a la boca el biberón y comienza sus primeros pasos para aprender a beber el solito.

Pour

Fácil de limpiar. No pierde agua. Desarrolla la autonomía del bebé

Contre

NADA!

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Cet avis concerne le produit SCF262/06 Biberón de entrenamiento Natural

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30/12/2021

España

España

Muy recomendable

Me ha gustado porque tiene el tamaño ideal, las asas que tiene permiten que mi peque lo haya podido coger solito e incluso hacer el gesto de acercarselo a la boca. La verdad es que la tetina tambien la ha cogido genial y es facil de lavar

Pour

Ergonomico

Contre

Su precio

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27/12/2021

España

España

Perfecto para aprender

Ahora que nuestro bebé ha empezado con los purés, el biberón de entrenamiento de Philips Avent nos va genial para el agua. Su tetina de silicona es fácil de limpiar y su forma no deforma el paladar. No gotea. Y el biberón en general da autonomía y autosuficiencia al bebé para beber cuando quiera. Solamente tiene que coger el biberón de las asas, recubiertas de silicona para evitar resbalones, que tienen el tamaño ideal para sus manitas. Estamos encantados!

Pour

Tamaño, forma, tetina

Contre

El color, podría estar decorado

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011

  2. Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Cela crée une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit par des pleurs, de l'agitation, des gaz et des régurgitations.