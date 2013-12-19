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  • Réchauffe vite et uniformément
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Arrêté

Philips AventChauffe-biberon/Chauffe-repas électrique

SCF255/57

3.9
| (30) Avis | 80% recommandent ce produit
Réchauffe vite et uniformément
Pour réchauffer rapidement et en toute sécurité du lait ou des aliments pour bébé. Le chauffe-biberon/chauffe-repas électrique Philips Avent réchauffe 125 ml de lait à température ambiante en 4 minutes environ.
Voir tous les avantages

Chauffe-biberon pour une utilisation simple et rapide

Réchauffe vite et uniformément

  • 220-240 V

Convient aux biberons Avent, tasses et petits pots

Convient aux biberons Avent, tasses et petits pots

Il suffit d'ajouter de l'eau et de sélectionner le mode

Il suffit d'ajouter de l'eau et de sélectionner le mode

Avec le chauffe-biberon / chauffe-repas électrique Philips Avent, la préparation du repas est rapide et simple. Il vous suffit d'ajouter de l'eau et de sélectionner le mode souhaité. Le chauffe-biberon réchauffe 125 ml de lait à température ambiante en 4 minutes environ.

Pas de points chauds, sans danger pour bébé.

Pas de points chauds, sans danger pour bébé.

Le chauffe-biberon / chauffe-repas électrique Philips Avent vous offre un moyen sûr de préparer le repas de votre bébé. Il réchauffe la nourriture doucement et uniformément, sans points chauds.

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3.9

sur 5

30

Avis

80%

recommandent ce produit

19/12/2013

España

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perfecto

va fenomenal,lo he usado muchisimo con mis dos hijos

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF255/57 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Oui, je recommande ce produit

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20/02/2013

España

España

rápido y seguro para calentar

seguro, eficiente, fácil de limpiar, puedes calentar biberones y comida.

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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15/05/2012

España

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Correo electronico

Estoy mun contenco con los equipos de philips, son fiables, faciles de usar y un servicio técnico fiable

Oui, je recommande ce produit

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