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Philips Avent Chauffe-biberon/Chauffe-repas électrique
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Mode d’emploi
Tout (8)
Quels types de récipients tiennent dans mon chauffe-biberon Philips Avent ?
Le lait maternel peut-il être décongelé dans le chauffe-biberon ?
Lorsque le voyant clignote, cela signifie-t-il que le lait est prêt ?
Le chauffe-biberon garde-t-il le lait à une température donnée ?
Combien de temps faut-il pour chauffer du lait sortant directement du réfrigérateur ?
AdvancedCuiseur vapeur-mixeur 2 en 1