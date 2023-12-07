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Laisse la peau de votre bébé respirer
6-18 mois
Orthodontique
Lot de 2
La sucette ultra air est conçue pour laisser passer un maximum d'air, afin de permettre à la peau sensible de votre bébé de respirer.
Votre bébé est réconforté et sa peau reste plus sèche, grâce au design aéré de cette sucette permettant une circulation optimale de l'air.
La collerette ultra air est légère et a des bords arrondis, pour le confort de votre bébé.
4.7
sur 5
682
Avis
98%
recommandent ce produit
cheyena
07/12/2023
France
Partie de promotion
tetine de qualité
tetines de bonnes qualité, avec un design agréable, ergonomique et adapté aux nourissons
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette
GDOS
04/12/2023
France
Partie de promotion
Bon produit de qualité
Trés bon produit de qualité, très belle couleur, touché agréable.
Pour
Qualité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette
Miss52
25/11/2023
France
Partie de promotion
Mon bébé a adopté c'est tétine elle sont top
Tétine au top toute les promesses son tenue je vous les recommande
Pour
Adapter à bebe
Contre
Ne se trouve pas partout
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la téterelle Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douce 0-6 mois et 6-18 mois.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
La marque numéro 1 des sucettes
Fabricant de l'année 2014