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Plateau égouttoir amovible
Concept ouvert permettant à l'air de circuler librement et à l'eau de s'évaporer facilement pour un séchage optimal
Plateau égouttoir amovible pour une élimination facile de l'eau et un séchage propre
Contient tous les produits pour alimenter votre bébé chaque jour (8 biberons, un tire-lait et des suces). Convient pour toutes les tailles de biberons (jusqu'à 330 ml/11 oz).
4.8
sur 5
126
Avis
99%
recommandent ce produit
Ccamille
10/05/2021
France
Partie de promotion
Au top !!!
Celui la est super ! Il fait bien rangé, il contient beaucoup de biberons, c’est plus jolie dans ma cuisine car ça fait moins bazars que les autres.
Pour
Pratique
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF149 Plateau égouttoir
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF149 Plateau égouttoir
camillep1
09/05/2021
France
Partie de promotion
Égouttoir pratique et joli
Ce plateau égouttoir est très pratique. Il permet un bon étalement des biberons pour qu'ils sèchent correctement. Le plateau amovible sur le dessous est très pratique pour vider l'eau et éviter les traces d'eau séchées sur l'évier de la cuisine en inox. Je le trouve très joli en noir et blanc.
Pour
Bon étalement des biberons à sécher, plateau amovible en dessous pour vider l'eau égouttée
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF149 Plateau égouttoir
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF149 Plateau égouttoir
Popopss
09/05/2021
France
Partie de promotion
Ce produit est d'excellente qualité
Maniable, esthétique, efficience lors de l Utilisation
Pour
Esthétique, et démontable rapidement
Contre
Je n'en ai pas trouvé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF149 Plateau égouttoir
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF149 Plateau égouttoir
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.