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  • Séchage propre et ordonné
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Philips AventPlateau égouttoir

SCF149

4.8
| (126) Avis | 99% recommandent ce produit
Séchage propre et ordonné
Le plateau de séchage Philips Avent a été imaginé pour faire sécher les biberons et accessoires de bébé de façon propre et ordonnée. Grâce à sa conception flexible, son plateau égouttoir amovible et ses dimensions permettant d'accueillir n'importe quelle taille de biberon, il répondra à tous vos besoins quotidiens de séchage.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Séchage propre et ordonné

  • Plateau égouttoir amovible

Concept ouvert permettant à l'air de circuler librement

Concept ouvert permettant à l'air de circuler librement

Concept ouvert permettant à l'air de circuler librement et à l'eau de s'évaporer facilement pour un séchage optimal

Plateau égouttoir amovible pour une élimination facile de l'eau

Plateau égouttoir amovible pour une élimination facile de l'eau

Plateau égouttoir amovible pour une élimination facile de l'eau et un séchage propre

Convient pour toutes les tailles de biberons : peut contenir 8 biberons, un tire-lait et des suces

Convient pour toutes les tailles de biberons : peut contenir 8 biberons, un tire-lait et des suces

Contient tous les produits pour alimenter votre bébé chaque jour (8 biberons, un tire-lait et des suces). Convient pour toutes les tailles de biberons (jusqu'à 330 ml/11 oz).

Spécificités Techniques

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4.8

sur 5

126

Avis

99%

recommandent ce produit

2

10/05/2021

France

France

Au top !!!

Celui la est super ! Il fait bien rangé, il contient beaucoup de biberons, c’est plus jolie dans ma cuisine car ça fait moins bazars que les autres.

Pour

Pratique

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF149 Plateau égouttoir

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF149 Plateau égouttoir

09/05/2021

France

France

Égouttoir pratique et joli

Ce plateau égouttoir est très pratique. Il permet un bon étalement des biberons pour qu'ils sèchent correctement. Le plateau amovible sur le dessous est très pratique pour vider l'eau et éviter les traces d'eau séchées sur l'évier de la cuisine en inox. Je le trouve très joli en noir et blanc.

Pour

Bon étalement des biberons à sécher, plateau amovible en dessous pour vider l'eau égouttée

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

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09/05/2021

France

France

Ce produit est d'excellente qualité

Maniable, esthétique, efficience lors de l Utilisation

Pour

Esthétique, et démontable rapidement

Contre

Je n'en ai pas trouvé

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF149 Plateau égouttoir

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