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Une conception en une seule pièce en silicone
0-6 mois
0 % BPA (bisphénol A)
Lot de 2
La collerette incurvée spéciale en forme de cœur est conçue pour suivre les courbes naturelles du visage de votre bébé, afin d’offrir un maximum de confort sans heurter son petit nez.
La sucette Soothie présente une conception en une seule pièce et est entièrement fabriquée à partir de silicone souple de qualité médicale. Notre équipe d’experts l’a conçue spécialement pour votre nouveau-né âgé de 0 à 6 mois.
Les sucettes de la gamme Philips Avent Soothie sont distribuées dans les hôpitaux d’Europe. Les médecins et le personnel infirmier leur font confiance pour apaiser les nouveau-nés.
4.1
sur 5
335
Avis
88%
recommandent ce produit
Titi76380
24/12/2022
France
Acheteur vérifié
Hyper pratique
Très pratique et flexible adapté à la bouche des bébés
Cet avis concerne le produit Soothie SCF099/21 Soothie
Cet avis concerne le produit Soothie SCF099/21 Soothie
Kilalia
21/11/2021
France
Partie de promotion
Tétine soothie
Belle couleur, mon enfant les a adopté tout de suite.
Pour
Jolie couleur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Soothie SCF099/22 Soothie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Soothie SCF099/22 Soothie
Homesweethome7228
19/11/2021
France
Partie de promotion
Tetine
J'ai beaucoup aimé la forme la matière de la tétine pour mes jumelles qui les ont pris rapidement pratique de pouvoir mettre son doigt dedans pour les aider
Pour
Forme matière
Contre
Rien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Soothie SCF099/22 Soothie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Soothie SCF099/22 Soothie
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Toutes nos sucettes Soothie ont la même forme de mamelon, la même conception en une seule pièce et sont fabriquées à partir des mêmes matériaux. Elles sont également disponibles avec différentes formes de collerettes. Ces caractéristiques s’appliquent également aux sucettes distribuées dans les hôpitaux en Europe.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation