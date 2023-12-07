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  • Laisse la peau de votre bébé respirer
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Philips Avent ultra airSucette

SCF085/34

4.7
| (682) Avis | 98% recommandent ce produit
Laisse la peau de votre bébé respirer
Réconfortez votre bébé avec le confort de la circulation d'air. La sucette ultra air Philips Avent est dotée d'aérations extra-larges qui maintiennent la peau de votre bébé au sec. Disponible en différentes couleurs et conceptions.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Aérations extra-larges pour plus de confort

Laisse la peau de votre bébé respirer

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  • Orthodontique et sans BPA

  • Lot de 2

  • 6-18 mois

Laisse la peau de votre bébé respirer

Laisse la peau de votre bébé respirer

Les trous d'aération extra larges aèrent la peau de votre bébé pour la garder au sec tout en l'apaisant.

98 % d'acceptation de la tétine*

98 % d'acceptation de la tétine*

Nous avons demandé à des parents comment leurs bébés réagissaient à nos tétines en silicone texturées. En moyenne, 98 % d’entre eux ont déclaré que leur enfant avait accepté les sucettes ultra-douces et ultra air Philips Avent.

Téterelle 100 % silicone alimentaire

Téterelle 100 % silicone alimentaire

Nous choisissons consciemment le silicone pour nos tétines ultra-douces et ultra air, car il s'agit d'un matériau sûr et inerte, largement utilisé dans les applications médicales, exempt de produits chimiques dangereux, de substances actives endocriniennes (telles que le BPA) et d'allergènes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.7

sur 5

682

Avis

98%

recommandent ce produit

07/12/2023

France

France

tetine de qualité

tetines de bonnes qualité, avec un design agréable, ergonomique et adapté aux nourissons

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

04/12/2023

France

France

Bon produit de qualité

Trés bon produit de qualité, très belle couleur, touché agréable.

Pour

Qualité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

Oui, je recommande ce produit

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25/11/2023

France

France

Mon bébé a adopté c'est tétine elle sont top

Tétine au top toute les promesses son tenue je vous les recommande

Pour

Adapter à bebe

Contre

Ne se trouve pas partout

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douces.

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation