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Laisse la peau de votre bébé respirer
0 % BPA (bisphénol A)
Lot de 2, 80 % de matériaux d'origine végétale*
6-18 mois
Les ouvertures de la collerette permettent une meilleure circulation de l'air, maintenant la peau de votre bébé plus sèche pour un confort optimal.
Nos tétines orthodontiques en silicone souple soutiennent les mouvements naturels des muscles de la bouche et réduisent le risque de malocclusion. Le col étroit de la tétine réduit la pression entre la langue et le palais. Les sucettes ultra Philips Avent sont homologuées de manière indépendante par la Oral Health Foundation. Fabriquées à 100 % en silicone de qualité alimentaire, elles sont plus durables et résistantes que les tétines en caoutchouc (latex) et ne contiennent pas de BPA, de BPS, de phtalates, de PVC ni hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Nos tétines en silicone texturées sont conçues pour reproduire la sensation du sein maternel. Preuve de leur efficacité : 98 % des parents ont constaté que leurs bébés acceptaient les sucettes ultra Philips Avent.
4.7
sur 5
682
Avis
98%
recommandent ce produit
cheyena
07/12/2023
France
Partie de promotion
tetine de qualité
tetines de bonnes qualité, avec un design agréable, ergonomique et adapté aux nourissons
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette
GDOS
04/12/2023
France
Partie de promotion
Bon produit de qualité
Trés bon produit de qualité, très belle couleur, touché agréable.
Pour
Qualité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette
Miss52
25/11/2023
France
Partie de promotion
Mon bébé a adopté c'est tétine elle sont top
Tétine au top toute les promesses son tenue je vous les recommande
Pour
Adapter à bebe
Contre
Ne se trouve pas partout
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Pièces en plastique dur à l'exception de la tétine en silicone (approche mass balance).
D'après les résultats d'un test réalisé auprès de consommateurs des États-Unis (2023, n=201).
Un test réalisé en 2023 auprès de consommateurs des États-Unis confirme une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée dans nos sucettes ultra (n=201).
Comparé aux méthodes de stérilisation traditionnelles (ébullition) pour les sucettes.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.