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  • Respecte le rythme de tétée de chaque bébé
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-10% avec code WBFW26

Philips Avent Biberon à Réponse NaturelleCoffret cadeau nouveau-né en verre

SCD878/11

4.3
| (18) Avis | 94% recommandent ce produit
Respecte le rythme de tétée de chaque bébé
La tétine à Réponse Naturelle laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, déglutir et respirer à leur rythme naturel, comme au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages

Économisez 10%

WBFW26
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Une tétine qui fonctionne comme un sein

Respecte le rythme de tétée de chaque bébé

  • 3 biberons

  • Sucette ultra-douce

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine à Réponse Naturelle s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour déglutir et respirer, le lait s’arrête aussi.

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.

Il est important de trouver la tétine adaptée

Il est important de trouver la tétine adaptée

Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.

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4.3

sur 5

18

Avis

94%

recommandent ce produit

3
2

29/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Love these bottles!

This is the first time I have used glass bottles and I love them! Feels so much better using them compared to plastic ones, especially when sterilising them. The bottles don’t lose their colour and always look brand new. Would highly recommend these bottles.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set

19/07/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Quailität

Ich finde die Glas Fläschchen einfach toll. Die Form sowie die 2 unterschiedlichen Größen sind sehr gut gemacht. Die Fläschchen sind aus Glas und absolut nicht rutschig sie bleiben auch nach dem spülen schön griffig. Ich persönlich finde es sehr gut das sie aus Glas sind denn sie ziehen so die Gerüche nicht an, egal ob von der Babymilch oder vom Spülmittel nach dem abwaschen. Die Plastikhaube die als Auslaufschutz dient ist auch sehr stabil und lässt sich dank der Einkerbung sehr leicht öffnen. Auf jeder Flasche sind die ml angegeben was das portionieren der Babynahrung erleichtert. Ich bin von diesem Fläschchen Set überzeugt da es mich von seiner Qualität her begeistert hat. Trotz das die Fläschchen aus Glas sind liegen sie nicht schwer in der Hand.

Pour

Da das Material Glas ist nimmt es keine Gerüche auf sowie es die Plsatikfläschchen tun.

Contre

Keine, alles bestens

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

Oui, je recommande ce produit

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18/07/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

DasFlaschenSet Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas ist perfekt geeignet für unseren Kleinen , da es leider mit dem Stillen nach dem Kaiserschnitt nicht so richtig klappt , bin ich froh gleich diese Flaschen benutzt zu haben und damit ohne Probleme die erste aufregende Zeit mit dem Kleinen gemeistert habe. Ich kann die Fläschchen wärmsten empfehlen.

Pour

Größe, Sauger, Material

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

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