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Toujours proche de votre bébé
Des siestes aux coups d'œil rapides pendant la nuit, l'écoute-bébé vidéo Philips Avent vous permet de rester proche de votre bébé. Profitez d'un écran couleur de 4,5 pouces, d'une autonomie suffisante pour toute la nuit, d'un audio bidirectionnel et de la vision nocturne. La connexion unique, simple et sécurisée ne nécessite pas d'Internet.
Écran haute résolution de 4,5 pouces
Caméra HD
Cybersécurité certifiée DEKRA
Connexion sans Internet
Profitez pleinement du temps de sieste de votre bébé en sachant que vous pouvez jeter un coup d'œil discret à tout moment sur l'image d'une grande clarté. L'écran ultra-net de 4,5 pouces vous aide également à vous sentir proche de lui et à maintenir le lien.
Dans des conditions de faible luminosité, la caméra HD passe automatiquement en vision nocturne pour maintenir une vision claire de votre enfant. Envie de le voir sourire dans son sommeil ? Utilisez le zoom x 4.
Cet écoute-bébé est certifié DEKRA, ce qui signifie qu'il répond aux normes de sécurité les plus strictes au monde afin que chaque moment passé avec votre enfant reste entièrement sûr et privé.
4.7
sur 5
20
Avis
100%
recommandent ce produit
Maola
29/09/2026
France
Partie de promotion
Une caméra adapté pour surveiller bébé .
Une caméra parfaitement adapté pour une surveillance tout au long de la journée idéal le jour comme la nuit pour surveiller bébé pendant son sommeil.
Pour
Surveillance parfaite .
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-21
01/10/2026
Nederland
Partie de promotion
Babyfoon
De babyfoon is gemakkelijk in gebruik, je hoeft niks te installeren waardoor hij gelijk te gebruiken is. Hierdoor ook makkelijk mee te nemen als je baby ergens gaat logeren. De batterijduur van het monitor scherm werkt goed, bij een hele nacht en ochtend hoeft het scherm niet aan de oplader. Het bereik werkt ook goed, bij ons thuis met 2 verdiepingen lager nog even goed bereik! De kwaliteit van het geluid is goed verstaanbaar. De zoom functie is een extra optie die erg handig is om net wat beter naar je baby te kijken bij onrust. Wat erg handig is dat de babyfoon de temperatuur aangeeft van de kamer, wanneer het te warm is voor je baby geeft hij een waarschuwing. Het kleurenscherm is duidelijk, de nachtmodus werkt echt perfect.
Pour
Makkelijk in gebruik, lange batterij duur , goede kwaliteit van beeld en geluid
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Video Baby Monitor SCD871 Eersteklas
Date of Use 2026-09-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Video Baby Monitor SCD871 Eersteklas
Date of Use 2026-09-16
hhome
01/10/2026
Deutschland
Partie de promotion
Gute Bildqualität und einfache Bedienung
Wir sind mit dem Philips Avent SCD871 Premium insgesamt sehr zufrieden. Besonders gut gefällt uns die Bildqualität – auch bei Dunkelheit ist das Bild erstaunlich klar und man kann jederzeit gut erkennen, ob unser Baby wirklich schläft oder sich nur etwas bewegt. Auch der Ton funktioniert zuverlässig und die Gegensprechfunktion ist im Alltag sehr praktisch. Ein großer Pluspunkt für uns ist außerdem, dass das Babyphone ohne WLAN und App funktioniert. Kamera und Elterneinheit verbinden sich direkt miteinander, sodass wir uns keine Gedanken über eine Internetverbindung machen müssen. Die Bedienung ist unkompliziert und auch der Eco-Modus ist sehr praktisch. Die Akkulaufzeit der Elterneinheit ist für unseren Alltag gut, wobei die Kamera selbst dauerhaft an den Strom angeschlossen werden muss. Das schränkt die Flexibilität beim Aufstellen etwas ein. Auch die Reichweite hängt natürlich stark von den baulichen Gegebenheiten ab – innerhalb unseres Zuhauses funktioniert sie bei uns aber zuverlässig. Insgesamt ist das Philips Avent SCD871 für uns ein hochwertiges und zuverlässiges Babyphone, das vor allem durch die gute Kamera, die Nachtsicht und die einfache Bedienung überzeugt. Es ist sicherlich nicht das günstigste Modell, dafür bekommt man ein durchdachtes Babyphone ohne WLAN-Zwang und mit vielen praktischen Funktionen.
Pour
Einfache und intuitive Bedienung, gute HD-Bildqualität, Direkte und zuverlässige Verbindung zwischen Kamera und Elterneinheit, vorhandener Zoom für Detailansicht
Contre
Kamera benötigt Stromversorgung (schränkt etwas ein), vergleichsweise relativ hoher Anschaffungspreis
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-27
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.