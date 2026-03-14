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Philips Avent Natural Response Nighttime SetCoffret cadeau bébé

SCD838/17

4.8
| (204) Avis | 100% recommandent ce produit
Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
Le coffret cadeau idéal pour nourrir votre bébé et assurer son confort, le tout avec une touche de couleur. Grâce à la tétine Natural Response, les bébés peuvent téter à leur propre rythme comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Une tétine qui fonctionne comme un sein

Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

  • 1 biberon

  • 260 ml

  • Sucette ultra-douce

La tétine laisse le lait s'écouler lorsque bébé boit activement

La tétine laisse le lait s'écouler lorsque bébé boit activement

La tétine Natural Response s'adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l'alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s'arrêtent pour avaler et respirer, le lait s'arrête aussi.

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.

Il est important de trouver la tétine adaptée

Il est important de trouver la tétine adaptée

Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.

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4.8

sur 5

204

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

14/03/2026

France

France

Coffret Philips

Très beau coffret bébé adore c'est vraiment parfait pour lui efficacité avec

Pour

Bon produits

Contre

Beau coffret

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Coffret cadeau bébé

Oui, je recommande ce produit

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12/03/2026

France

France

Parfait pour un bébé allaité

Bébé est allaité, parfois je tire mon lait quand je dois m'absenter. Le tétine du biberon est parfaitement adapté a un bébé allaité car il n'y a pas de confusion sein/tétine. La totote est est adapté également si bien que j'en ai commandé d'autre. Celle du pack est fluorescente, pratique pour la nuit.

Pour

Pas de confusion

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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02/03/2026

France

France

Coffret de naissance utile

Je trouve ce coffret naissance très bien et très utile ! Pour commencer le design est sympa, les petits paresseux sont mignons et il y a une partie qui réfléchi la lumière. Ensuite la matière est très agréable ! Tétine comme biberon. Mon fils a su s’adapter facilement à la tétine , c’est vrai que c’est un petit changement , il prends plus son temps , mais moins de coliques et moins de régurgitation. Il a l’air d’apprécier plus que son ancien biberon :). Pour l’entretien, ils sont très faciles à nettoyer ! Je recommande ce produit

Pour

Débit

Contre

Adaptabilité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Coffret cadeau bébé

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

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