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5 biberons
Sucette ultra-douce
Goupillon pour biberon
La tétine à Réponse Naturelle s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour déglutir et respirer, le lait s’arrête aussi.
La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.
Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.
4.8
sur 5
204
Avis
100%
recommandent ce produit
Sosso77@
14/03/2026
France
Partie de promotion
Coffret Philips
Très beau coffret bébé adore c'est vraiment parfait pour lui efficacité avec
Pour
Bon produits
Contre
Beau coffret
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Coffret cadeau bébé
Oui, je recommande ce produit
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Mouune
12/03/2026
France
Partie de promotion
Parfait pour un bébé allaité
Bébé est allaité, parfois je tire mon lait quand je dois m'absenter. Le tétine du biberon est parfaitement adapté a un bébé allaité car il n'y a pas de confusion sein/tétine. La totote est est adapté également si bien que j'en ai commandé d'autre. Celle du pack est fluorescente, pratique pour la nuit.
Pour
Pas de confusion
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Haervee
02/03/2026
France
Partie de promotion
Coffret de naissance utile
Je trouve ce coffret naissance très bien et très utile ! Pour commencer le design est sympa, les petits paresseux sont mignons et il y a une partie qui réfléchi la lumière. Ensuite la matière est très agréable ! Tétine comme biberon. Mon fils a su s’adapter facilement à la tétine , c’est vrai que c’est un petit changement , il prends plus son temps , mais moins de coliques et moins de régurgitation. Il a l’air d’apprécier plus que son ancien biberon :). Pour l’entretien, ils sont très faciles à nettoyer ! Je recommande ce produit
Pour
Débit
Contre
Adaptabilité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Coffret cadeau bébé
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
La couleur du goupillon peut varier, image fournie à titre de référence uniquement