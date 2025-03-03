Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Biberons et tétines
Toutes les séries
Philips Avent Natural Response Coffret cadeau bébé
Assistance
SCD837/10
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Manuel d'informations importantes
Manuel d’utilisation
Tout (11)
Fonctionnalités (1)
Puis-je utiliser la tétine Natural Response avec les biberons Natural d'origine ?
Comment différencier les tétines Natural et Natural Response ?
Pourquoi mon bébé refuse-t-il la tétine Natural Response ?
Puis-je donner à mon bébé des liquides épais avec la tétine Natural Response ?
Pourquoi n'y a-t-il pas d'indication d'âge sur les emballages de tétines Natural Response ?
AventCapuchon du biberon
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider