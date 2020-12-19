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Connexion 100 % privée, 0 interférence
Son limpide
Jusqu'à 24 heures de surveillance
Projecteur d'étoiles au plafond
La technologie DECT offre une connexion sécurisée et privée afin de vous assurer que vous êtes seul à l'écoute. Elle garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils émetteurs, qu'il s'agisse d'autres écoute-bébés, de téléphones sans fil ou de portables.
La technologie DECT offre un son limpide permettant d'entendre chaque petit rire, babillage et hoquet avec une clarté irréprochable.
Le mode Smart ECO minimise automatiquement la transmission audio et augmente l'autonomie. Plus vous êtes à proximité de votre bébé, moins l'appareil consomme d'énergie pour établir une connexion parfaite.
4.7
sur 5
115
Avis
97%
recommandent ce produit
Lili3146
19/12/2020
France
Partie de promotion
Une autonomie et un son parfait !
Très contente de mon achat, cet écoute bébé est vraiment de bonne qualité, l'autonomie, la qualité et la portée du son, sont ses plus gros atouts. Un petit bémol sur le prix qui peut en dissuader plus d'un, mais je ne regrette pas !
Pour
L'autonomie, le son
Contre
Le prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD733/00 Écoute-bébé DECT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD733/00 Écoute-bébé DECT
Jsncrn
11/12/2020
France
Partie de promotion
Les lumières canalisent bébé
Je recommande ce produit aux parents de bébés anxieux. Il faut dire que notre petit pleure beaucoup chaque jours, et parfois nous sommes bien obligés de le poser pour faire quelque chose d’important, à la cuisine par exemple ...donc nous avons essayé cet écoute bébé pour la première fois de cette façon : la petite mélodie et l’image projetée l’a tout de suite apaisé. Par la suite , installé dans la chambre, nous avons surtout pu constater la bonne qualité sonore. Au moindre bruit nous sommes avertis. Côté technique : super produit aussi. On peut l’utiliser aussi bien sûr secteur que sur piles et d’ailleurs il y a deux piles rechargeables fournies avec le moniteur parent afin d’éviter des dépenses de piles à outrance. Et du coup nous avons laissé le branchement sur secteur dans la chambre de bébé : prêt à l’emploi même si l’on n’a pas de piles. En parlant de prêt à l’emploi ... quand on a un petit bébé on n’a pas forcément le temps de lire de longuuuuues notices immédiatement, alors il faut noter que ça aussi c’est appréciable : prise en main très facile et intuitive. On ne demande pas mieux ! Et si l’on oublie d’allumer le moniteur bébé , le récepteur parent fait une alarme régulière pour prévenir ! Bref, on l’aime beaucoup, et on le recommandera à tous les parents qui souhaitent un écoute bébé agréable pour bébé et SANS ONDES !
Pour
Simple d’utilisation , attrayant , économe , pas d’ondes
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD733/00 Écoute-bébé DECT
Oui, je recommande ce produit
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Voulzy
10/12/2020
France
Partie de promotion
Un écoute bébé qui permet d'inter-agir
Premier point intéressant sur ce produit c'est la prise en main très accessible et instinctive... complété par une notice très bien détaillée. L'ergonomie est aussi très bien que ce soit la base ou le combiné. Enfin et c'est le point le plus important pour moi, c'est l'inter action que l'on a entre la base et le combiné. Mon fils souffre de terreurs nocturnes, avec le combiné je ne suis plus obligé de me déplacer une dizaine de fois dans la nuit, car je peux le rassurer à distance. La qualité du son dans un sens comme dans l'autre est aussi de qualité, pas de grésillement ou de bruit parasite.
Pour
Permet d'écouter et de parler
Contre
Le ciel de nuit avec des couleurs vives
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD733/00 Écoute-bébé DECT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD733/00 Écoute-bébé DECT
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.