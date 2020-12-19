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  • Une connexion sécurisée pour votre bébé
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Philips AventÉcoute-bébé DECT

SCD735/00

4.7
| (115) Avis | 97% recommandent ce produit
Une connexion sécurisée pour votre bébé
Grâce à une autonomie de 24 h et à un son limpide, notre écoute-bébé SCD735 vous apporte plus de souplesse. Il offre un grand choix d'options de réconfort et de rassurance. Votre bébé va adorer le projecteur d'étoiles au plafond !
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Connexion 100 % privée, 0 interférence

Une connexion sécurisée pour votre bébé

  • Connexion 100 % privée, 0 interférence

  • Son limpide

  • Jusqu'à 24 heures de surveillance

  • Projecteur d'étoiles au plafond

Technologie DECT pour une absence totale d'interférences et une connexion 100 % privée

Technologie DECT pour une absence totale d'interférences et une connexion 100 % privée

La technologie DECT offre une connexion sécurisée et privée afin de vous assurer que vous êtes seul à l'écoute. Elle garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils émetteurs, qu'il s'agisse d'autres écoute-bébés, de téléphones sans fil ou de portables.

Un son limpide grâce à la technologie DECT

La technologie DECT offre un son limpide permettant d'entendre chaque petit rire, babillage et hoquet avec une clarté irréprochable.

Mode Smart ECO pour une transmission minimisée

Mode Smart ECO pour une transmission minimisée

Le mode Smart ECO minimise automatiquement la transmission audio et augmente l'autonomie. Plus vous êtes à proximité de votre bébé, moins l'appareil consomme d'énergie pour établir une connexion parfaite.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 5

115

Avis

97%

recommandent ce produit

2

19/12/2020

France

France

Une autonomie et un son parfait !

Très contente de mon achat, cet écoute bébé est vraiment de bonne qualité, l'autonomie, la qualité et la portée du son, sont ses plus gros atouts. Un petit bémol sur le prix qui peut en dissuader plus d'un, mais je ne regrette pas !

Pour

L'autonomie, le son

Contre

Le prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD733/00 Écoute-bébé DECT

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD733/00 Écoute-bébé DECT

11/12/2020

France

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Les lumières canalisent bébé

Je recommande ce produit aux parents de bébés anxieux. Il faut dire que notre petit pleure beaucoup chaque jours, et parfois nous sommes bien obligés de le poser pour faire quelque chose d’important, à la cuisine par exemple ...donc nous avons essayé cet écoute bébé pour la première fois de cette façon : la petite mélodie et l’image projetée l’a tout de suite apaisé. Par la suite , installé dans la chambre, nous avons surtout pu constater la bonne qualité sonore. Au moindre bruit nous sommes avertis. Côté technique : super produit aussi. On peut l’utiliser aussi bien sûr secteur que sur piles et d’ailleurs il y a deux piles rechargeables fournies avec le moniteur parent afin d’éviter des dépenses de piles à outrance. Et du coup nous avons laissé le branchement sur secteur dans la chambre de bébé : prêt à l’emploi même si l’on n’a pas de piles. En parlant de prêt à l’emploi ... quand on a un petit bébé on n’a pas forcément le temps de lire de longuuuuues notices immédiatement, alors il faut noter que ça aussi c’est appréciable : prise en main très facile et intuitive. On ne demande pas mieux ! Et si l’on oublie d’allumer le moniteur bébé , le récepteur parent fait une alarme régulière pour prévenir ! Bref, on l’aime beaucoup, et on le recommandera à tous les parents qui souhaitent un écoute bébé agréable pour bébé et SANS ONDES !

Pour

Simple d’utilisation , attrayant , économe , pas d’ondes

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD733/00 Écoute-bébé DECT

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD733/00 Écoute-bébé DECT

10/12/2020

France

France

Un écoute bébé qui permet d'inter-agir

Premier point intéressant sur ce produit c'est la prise en main très accessible et instinctive... complété par une notice très bien détaillée. L'ergonomie est aussi très bien que ce soit la base ou le combiné. Enfin et c'est le point le plus important pour moi, c'est l'inter action que l'on a entre la base et le combiné. Mon fils souffre de terreurs nocturnes, avec le combiné je ne suis plus obligé de me déplacer une dizaine de fois dans la nuit, car je peux le rassurer à distance. La qualité du son dans un sens comme dans l'autre est aussi de qualité, pas de grésillement ou de bruit parasite.

Pour

Permet d'écouter et de parler

Contre

Le ciel de nuit avec des couleurs vives

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD733/00 Écoute-bébé DECT

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