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SCD580/00
Connexion privée à 100 %
Projecteur d'étoiles au plafond
« Répondre à bébé » et berceuses MP3
Alerte vibreur
Parfois, votre bébé peut être agité lorsque vous le mettez au lit. Apaisez-le et aidez-le à s'endormir grâce au projecteur d'étoiles au plafond activable à partir de l'unité-parents ou de l'unité-bébé. (Activation à distance non disponible aux États-Unis et au Canada)
Apaisez votre bébé en douceur avec une chanson de votre choix et la lueur douce et réconfortante de la veilleuse. Grâce à la fonction plug-and-play MP3, vous pouvez diffuser vos propres chansons dans la chambre de votre bébé pour l'aider à s'endormir rapidement. (Activation à distance non disponible aux États-Unis et au Canada)
La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrement des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.
4.0
sur 5
120
Avis
merosine
23/07/2020
France
longue portée et très fiable
Utilisé depuis 2 ans, nous sommes ravis de ce produit. La sensibilité est très bonne, la fonction "talk" est pratique quand bébé grandit. Dommage que l'on ne puisse pas rajouter un émetteur supplémentaire... ce aurait pu être pratique pour bb2 et 3 qui arrivent bientôt!
Pour
longue portée, fiable, bonne sensibilité , longue autonomie
Contre
pas de possibilité d'associer un deuxième émetteur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD580/00 Écoute-bébé DECT
Oui, je recommande ce produit
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Mamanne08
09/11/2018
France
Parfait
Pratique de qualité . Achat pour deuxième bébé . Donc en double, pas d interférence pas de perte de qualité sonore et d écoute !! Malgré les 2 émetteurs dans la maison !
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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isidor
31/03/2016
France
excellent
très bon produit sons excellent on peut baisser la musique pour entendre + bébé option très bien sauf pour mp3 il faut absolument un mp3 et ont doit le laisser brancher a l écoute bébé moi je penser que l on pouvait enregistre directement mes ou sinon pour l instant pas de problème pourvu que ca dur par apport au prix ou sinon je le recommande il faudra voir avec la dure de la batterie
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.
La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.