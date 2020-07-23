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Philips Avent Audio MonitorsÉcoute-bébé DECT

SCD580/00

4
| (120) Avis
Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé
L'écoute-bébé Philips AVENT SCD580/00 fournit une connexion ultra-fiable pour une complète rassurance. Votre bébé adorera le projecteur d'étoiles au plafond ! La connexion MP3 vous permet également de diffuser votre propre sélection de berceuses.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Rassurance et bien-être pour vous et votre bébé

Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé

  • Connexion privée à 100 %

  • Projecteur d'étoiles au plafond

  • « Répondre à bébé » et berceuses MP3

  • Alerte vibreur

Apaisez votre bébé avec le projecteur d'étoiles au plafond

Parfois, votre bébé peut être agité lorsque vous le mettez au lit. Apaisez-le et aidez-le à s'endormir grâce au projecteur d'étoiles au plafond activable à partir de l'unité-parents ou de l'unité-bébé. (Activation à distance non disponible aux États-Unis et au Canada)

Mode Nuit + plug-and-play MP3

Apaisez votre bébé en douceur avec une chanson de votre choix et la lueur douce et réconfortante de la veilleuse. Grâce à la fonction plug-and-play MP3, vous pouvez diffuser vos propres chansons dans la chambre de votre bébé pour l'aider à s'endormir rapidement. (Activation à distance non disponible aux États-Unis et au Canada)

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrement des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 5

120

Avis

23/07/2020

France

France

longue portée et très fiable

Utilisé depuis 2 ans, nous sommes ravis de ce produit. La sensibilité est très bonne, la fonction "talk" est pratique quand bébé grandit. Dommage que l'on ne puisse pas rajouter un émetteur supplémentaire... ce aurait pu être pratique pour bb2 et 3 qui arrivent bientôt!

Pour

longue portée, fiable, bonne sensibilité , longue autonomie

Contre

pas de possibilité d'associer un deuxième émetteur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD580/00 Écoute-bébé DECT

Oui, je recommande ce produit

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09/11/2018

France

France

Parfait

Pratique de qualité . Achat pour deuxième bébé . Donc en double, pas d interférence pas de perte de qualité sonore et d écoute !! Malgré les 2 émetteurs dans la maison !

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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31/03/2016

France

France

excellent

très bon produit sons excellent on peut baisser la musique pour entendre + bébé option très bien sauf pour mp3 il faut absolument un mp3 et ont doit le laisser brancher a l écoute bébé moi je penser que l on pouvait enregistre directement mes ou sinon pour l instant pas de problème pourvu que ca dur par apport au prix ou sinon je le recommande il faudra voir avec la dure de la batterie

Oui, je recommande ce produit

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  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023. 

  1. La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.