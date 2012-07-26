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  • Le réconfort d'un son limpide
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Arrêté

Philips AventÉcoute-bébé DECT

SCD510/00

3.6
| (54) Avis
Le réconfort d'un son limpide
Rassurez-vous. Avec le nouvel écoute-bébé DECT Philips Avent SCD510/00, vous pouvez vous détendre et écouter votre enfant sans même avoir à entrer dans sa chambre.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Absence totale d'interférence grâce à la technologie DECT

Le réconfort d'un son limpide

  • Transparent

Technologie DECT pour une absence totale d'interférence

Technologie DECT pour une absence totale d'interférence

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le codage des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.

Le réconfort d'un son limpide

Le réconfort d'un son limpide

Entendez le moindre son émis par bébé. La technologie DECT vous offre un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour entendre bébé à tout instant.

Jusqu'à 24 heures d'autonomie

Jusqu'à 24 heures d'autonomie

L'unité-parents compacte et rechargeable vous permet de vous déplacer sans vous soucier de la longueur du fil. L'autonomie de l'unité est d'environ 24 heures.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 5

54

Avis

26/07/2012

France

France

Excellent

Très bon écoute bébé. Simple à utiliser, la fonction DECT permet une écoute remarquable (le moindre bruit est détecté) et rapide (rassurant). Malgré les grands volumes de notre maison, jamais une perte du signal. La diodes bleues sont un plus si on veut rester au calme ou en conversation sans être gêné ou angoissé. La possibilité de l'emporter partout (faible encombrement + piles fournies) est à signaler.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD510/00 Écoute-bébé DECT

Oui, je recommande ce produit

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16/10/2011

France

France

Super produit pour surveiller bébé

J'ai d'abord choisi ce produit pour la qualité de son design et la transmission DECT garantissant une grande qualité d'écoute sans souffle et aussi pour sa connexion sécurisée m'assurant que mes voisins "n'entendent" pas ce qui se passe chez moi :-) La qualité du produit correspond à mes attentes, l'indicateur visuel du niveau sonore de l'écoute de bébé est génial car il permet de diminuer le volume d'écoute tout en étant toujours alarmé en cas de pleures de bébé (très utile si vous êtes dans une pièce bruyante ou en conversation). Très simple d'utilisation, fiabilité et surveillance constante de l'état de transmission et niveau batterie. Même en cas de coupure secteur l'émetteur est secouru par des piles.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD510/00 Écoute-bébé DECT

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16/10/2011

France

France

très bon produit

un des meilleurs babyphone car aucunes interferences aucuns parasites c'est très apréciable.Je le recommande vivement surtout avec l'option takie walkie très pratique pour eviter les lever inutiles.

Oui, je recommande ce produit

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