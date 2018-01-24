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Arrêté

Philips AventCoffret cadeau Classic+

SCD374/01

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

Ce coffret cadeau Philips Avent Classic+ comprend un biberon Classic+ 125 ml transparent, un biberon Classic+ 260 ml décoré et deux sucettes décorées sur le thème des animaux.

Voir tous les avantages

Conçu pour une tétée ininterrompue

Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

  • Biberons, sucettes

  • 260 ml

  • 125 ml

  • 0 mois et +

Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*

Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*

Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.

60 % d'irritabilité en moins la nuit*

60 % d'irritabilité en moins la nuit*

Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*

Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue

Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue

La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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5.0

sur 5

1

Avis

100%

recommandent ce produit

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3
2
1

24/01/2018

Portugal

Portugal

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Excelente, simples e eficaz. Muito útil para o bebe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD374/01 Conjunto de oferta da gama Classic+

Oui, je recommande ce produit

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  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011

  2. À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent.

  3. Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.

  4. Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.