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Enceinte portable

SBM100WHI/00

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Votre enceinte portable tout-en-un

Écoutez de la musique avec votre enceinte portable tout-en-un Philips grâce à son port USB, son lecteur de carte Micro SD, et son entrée auxiliaire. Disponible en plusieurs couleurs, cette enceinte bénéficiant de la technologie wOOx™ est compacte et équipée d'une batterie.

Voir tous les avantages

Votre enceinte portable tout-en-un

  • Blanche

Lecture facile des cartes Micro SD

Copiez simplement les contenus souhaités sur la carte, et insérez-la dans votre lecteur. Vous ne craindrez plus jamais de manquer de choix.

Prise casque stéréo pour un plaisir d'écoute accru

Branchez votre casque sur cet appareil Philips pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Utilisez votre casque pour apprécier la qualité sonore de vos morceaux préférés sans déranger les personnes qui vous entourent.

Compact et portable

Spécificités Techniques

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21/04/2015

Suomi

Suomi

Kätevä äänentuottaja

Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SBM100WHI kannettava kaiutin

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