ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo de l'emballage
  • Photo d’un produit unique
  • Photo de l'emballage

Arrêté

Enceintes portables

SBA161/10

Son stéréo puissant

Bénéficiez du puissant son stéréo de votre téléphone Nokia avec fiche 2,5 mm. L'amplificateur numérique haute performance et sans interférence procure une incroyable intensité aux enceintes, fournies avec une station d'accueil de téléphone intégrée.

Voir tous les avantages

pour votre téléphone Nokia

Son stéréo puissant

Design léger et portable pour écouter votre musique à tout moment

Design léger et portable pour écouter votre musique à tout moment

Grâce à leur matériau et leur design durables et ultralégers, vous pouvez transporter les enceintes n'importe où.

Accentue les basses tonalités pour un son clair et réaliste

Grâce à un canal d'air réglé acoustiquement pour intensifier les basses, vous bénéficiez d'un son d'un réalisme extraordinaire et d'une expérience d'écoute fantastique.

Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique où que vous soyez

Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique où que vous soyez

Votre système audio gagne en flexibilité grâce au fonctionnement sur piles ou sur secteur. Vous pouvez le transporter n'importe où et profiter au mieux de votre musique.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.