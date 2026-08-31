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Arrêté
SBA161/10
Son stéréo puissant
Bénéficiez du puissant son stéréo de votre téléphone Nokia avec fiche 2,5 mm. L'amplificateur numérique haute performance et sans interférence procure une incroyable intensité aux enceintes, fournies avec une station d'accueil de téléphone intégrée.
Grâce à leur matériau et leur design durables et ultralégers, vous pouvez transporter les enceintes n'importe où.
Grâce à un canal d'air réglé acoustiquement pour intensifier les basses, vous bénéficiez d'un son d'un réalisme extraordinaire et d'une expérience d'écoute fantastique.
Votre système audio gagne en flexibilité grâce au fonctionnement sur piles ou sur secteur. Vous pouvez le transporter n'importe où et profiter au mieux de votre musique.
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Notation globale