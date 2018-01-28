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Arrêté
Beats sensationnels, lumières éblouissantes
Soyez prêts à libérer la musique ! La Philips ShoqBox SB300 diffuse des basses puissantes et explosives grâce à son double radiateur de basses. Faites monter l'ambiance avec des lumières synchronisées sur le rythme de la musique. Robuste, résistant aux chocs et étanche ; la fête vous suivra partout.
Bluetooth®
Étanche, résiste aux chocs
Lumières multicolores
Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.
Laissez-vous transporter par la puissance des beats explosifs et des lumières éblouissantes. Des lumières multicolores pulsent au rythme des beats, pour donner vie à votre musique et ajouter une nouvelle dimension à la fête. Ou si vous préférez danser dans l'obscurité, c'est possible aussi : appuyez sur l'interrupteur, et la lumière s'éteint.
Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.
4.0
sur 5
12
Avis
92%
recommandent ce produit
Greguss
28/01/2018
France
Tres bonne enceintes
Look tres moderne le son est tres bien defini basses presentes sans trop etouffer et les aigues pas trop criard finition exelente et le plus la lumiere multicolor au rytme de la musique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil
Oui, je recommande ce produit
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lucongu
07/01/2018
España
Me falta el dato manos libres
Está perfecto pero para usarlo como manos libres como se puede dejar conectado que no se apague.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico
Her345
24/05/2017
España
Acheteur vérifié
Un producto excepcional
Para tener el tamaño que tiene da un un sonido claro y unos bajos suficientes para la mayoría de tipos de música. El diseño es lo que más me ha gustado de este producto, con sus membranas pasivas en los lados y las luces. Lo que le falta es mas vatios de potencia quizá en el futuro.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ShoqBox SB300B altavoz portátil inalámbrico