S9980/74
Un rasage de près exceptionnel* sur le long terme
Une durabilité inégalée grâce à des lames auto-affûtées fabriquées à partir d'un acier similaire à celui utilisé dans l'industrie aérospatiale, et conçues pour rester aiguisées et résister aux conditions les plus difficiles. Profitez d'un rasage au plus près de la peau et d'un confort personnalisé jour après jour.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Rasoir électrique en acier de qualité spatiale
Nos rasoirs sont conçus pour l'excellence et sont accompagnés d'une garantie de 5 ans, vous permettant ainsi de profiter d'une fiabilité et d'une performance optimales, rasage après rasage.
Forgées dans un acier de qualité spatiale haute performance et conçues pour s’auto-affûter pendant 2 ans, les lames rotatives à 360 degrés coupent les poils dans toutes les directions, en respectant la pousse naturelle des poils.
Notre technologie rotative unique et brevetée Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu'à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau.
Il est essentiel d'exercer la bonne pression pour obtenir un rasage de près qui respecte la peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent la pression que vous exercez et le voyant innovant vous indique lorsque vous appuyez trop fort ou trop peu. Pour un rasage personnalisé optimal.
Conçu pour suivre les contours de votre visage et même de votre cou, ce rasoir électrique Philips est doté de têtes entièrement flexibles qui pivotent à 360° pour un rasage impeccable et confortable.
Un revêtement de protection sépare les têtes de rasoir et votre peau. Composé de 250 000 billes micro-tech par centimètre carré, il améliore la glisse sur la peau jusqu’à 30 %** et réduit les irritations.
Ce rasoir électrique est doté d’une technologie de détection intelligente de la pilosité faciale qui détecte la densité des poils 500 fois par seconde. Le capteur Power Adapt ajuste automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.
Perfectionnez votre rasage en appairant votre rasoir à l’application Philips Shaving. Rasage après rasage, suivez la progression de votre peau, personnalisez votre rasage et perfectionnez votre technique, pour un rasage de près qui respecte la peau.
Ce puissant module de nettoyage nettoie et lubrifie votre rasoir en seulement 1 minute, pour un fonctionnement optimal plus longtemps. Il est 10 fois plus efficace qu'un nettoyage à l'eau.**** Ce module de nettoyage ultra-compact est facile à ranger et à utiliser en tout lieu.
Adaptez votre technique de rasage à vos besoins. Avec le système Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec confortable, ou pour un rasage rafraîchissant sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.
Finalisez votre style avec la tondeuse de précision rétractable de ce rasoir. Intégrée au corps du rasoir, elle est idéale pour entretenir sa moustache et tailler ses pattes.
En remplaçant 30 % de nos plastiques internes par des plastiques recyclés, nous économisons des tonnes de plastique vierge dans notre production. De plus, nos lames sont fabriquées à partir de 80 % d'acier recyclé et produites dans une usine qui utilise 100 % d'énergie renouvelable.
Changez de style avec l’accessoire barbe clipsable. Choisissez parmi l’une des 5 hauteurs de coupe pour réaliser différents styles allant d’une barbe de 3 jours à une barbe courte nette. Ses sabots et bords arrondis sont conçus pour éviter les irritations cutanées.
Chargez entièrement votre rasoir en moins d'une heure grâce à son socle pratique permettant de le charger et de le ranger.
Le premier rasoir Philips doté d'un écran OLED dynamique révèle toutes les fonctionnalités et notifications du rasoir grâce à une animation fluide et nette. L'interface intuitive inclut des conseils SkinIQ, le niveau de la batterie, des conseils de nettoyage et bien plus encore.
Ce système de charge avancé offre deux options pratiques : 60 minutes d'autonomie après une charge complète ou une charge rapide pour un rasage.
