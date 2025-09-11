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Shaver series 7000 Rasoir électrique 100 % étanche
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Que signifient les symboles qui s'affichent sur mon rasoir Philips série 7000 ?
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SH91Têtes de rasage de rechange
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Adaptateur secteur HQ8505
ShaverTondeuse de précision
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Je n'obtiens pas de bons résultats avec mon rasoir Philips
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