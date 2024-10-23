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    • Un rasage puissant qui préserve la peau Un rasage puissant qui préserve la peau Un rasage puissant qui préserve la peau

      Shaver Series 5000 Rasoir électrique 100 % étanche

      S5898/79

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Un rasage puissant qui préserve la peau

      Le rasoir Philips série 5000 est conçu pour les hommes qui recherchent un rasage de tous les jours puissant et confortable. Il coupe efficacement même sur les barbes de 3 jours et la technologie SkinIQ s'adapte à la densité des poils pour un rasage puissant, confortable et régulier.

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      Shaver Series 5000
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      Shaver Series 5000

      Rasoir électrique 100 % étanche

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      Un rasage puissant qui préserve la peau

      avec la technologie SkinIQ

      • Lames SteelPrecision
      • Capteur Power Adapt
      • Têtes flexibles 360-D
      • Tondeuse rétractable intégrée
      • Jusqu'à 5 ans de garantie***
      Rasage de près efficace à chaque passage

      Rasage de près efficace à chaque passage

      Avec jusqu'à 90 000 coupes par minute, les lames SteelPrecision coupent plus de poils par passage pour un rasage de près efficace. Les 45 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe pour des performances de coupe fiables, rasage après rasage.

      S'adapte à la densité de la barbe pour un rasage plus facile

      S'adapte à la densité de la barbe pour un rasage plus facile

      Ce capteur intelligent détecte la densité des poils 250 fois par seconde et adapte automatiquement la puissance lorsque vous vous rasez. Il permet au rasoir de réagir efficacement aux zones plus épaisses ou plus denses, pour un rasage en douceur et sans effort avec un confort constant.

      Suit les contours du visage pour un meilleur contact avec la peau.

      Suit les contours du visage pour un meilleur contact avec la peau.

      Les têtes entièrement flexibles tournent à 360° pour rester en contact avec les courbes de votre visage et de votre tête. Cela permet d'obtenir un rasage précis et un confort accru, même dans les zones difficiles telles que le cou et le long de la mâchoire.

      Guide les poils dans une position optimale pour la coupe

      Guide les poils dans une position optimale pour la coupe

      La surface de la tête de rasage est dotée de canaux de guidage des poils qui aident à les positionner pour une coupe efficace. Cela améliore la précision et garantit un résultat net et homogène sur différentes zones du visage.

      Nettoyage en profondeur en 1 minute, pour des performances hygiéniques

      Nettoyage en profondeur en 1 minute, pour des performances hygiéniques

      Le Quick Clean Pod nettoie et lubrifie votre rasoir en seulement une minute pour qu'il reste hygiénique et fonctionne de manière optimale plus longtemps. Il est 10 fois plus efficace qu'un nettoyage à l'eau** et son design compact sans câble le rend facile à ranger et pratique à utiliser partout.

      Rasez-vous à sec, sur peau humide ou même sous la douche

      Rasez-vous à sec, sur peau humide ou même sous la douche

      Choisissez la routine de rasage qui vous convient le mieux. Profitez d'un rasage à sec confortable ou d'un rasage rafraîchissant sur peau humide avec du gel ou de la mousse. Son design étanche vous permet également de vous raser sous la douche pour plus de commodité.

      Tondeuse de précision intégrée au manche

      Tondeuse de précision intégrée au manche

      Peaufinez votre look avec cette tondeuse de précision rétractable intégrée. Idéale pour entretenir votre moustache, sculpter vos pattes et ajouter de petites touches finales sans avoir à utiliser un autre outil.

      Jusqu'à 60 minutes de rasage par charge complète

      Jusqu'à 60 minutes de rasage par charge complète

      Obtenez jusqu'à 60 minutes de rasage sans fil avec une charge complète. Vous bénéficiez ainsi d'une autonomie fiable pour vos routines quotidiennes chez vous ou en voyage.

      Charge complète en une heure, charge rapide en 5 minutes

      Charge complète en une heure, charge rapide en 5 minutes

      Chargez entièrement le rasoir en seulement une heure grâce à la puissante batterie lithium-ion. Si vous êtes pressé, une charge rapide de 5 minutes vous apporte suffisamment de batterie pour un rasage complet.

      Charge pratique sans besoin d'adaptateur

      Charge pratique sans besoin d'adaptateur

      La charge USB‑A offre une solution pratique pour alimenter votre rasoir tout en contribuant à réduire les déchets liés aux adaptateurs inutiles. Si vous avez besoin d'un adaptateur secteur, une alimentation adaptée est disponible via l'assistance Philips.

      Conçu dans une démarche de développement durable

      Conçu dans une démarche de développement durable

      Ce rasoir est fourni avec un passeport écologique. Notre site de production de lames utilise 100 % d'électricité renouvelable et l'emballage est fabriqué à partir de matériaux recyclables, pour un choix plus responsable.

      Conçu pour durer avec jusqu'à 5 ans de garantie****

      Conçu pour durer avec jusqu'à 5 ans de garantie****

      Les rasoirs Philips sont conçus pour une fiabilité et des performances durables. Enregistrez votre produit pour bénéficier d'une extension de garantie allant jusqu'à 5 ans, afin de vous raser en toute confiance pendant de nombreuses années.

      S'ouvre facilement pour un rinçage et un nettoyage rapides

      Nettoyez votre rasoir en quelques secondes. D'une simple pression sur un bouton, la tête de rasage s'ouvre pour que vous puissiez la rincer facilement sous l'eau et la garder prête pour votre prochain rasage.

      Spécificités Techniques

      • Accessoires

        Entretien
        Brossette de nettoyage
        Quick Clean Pod
        • Oui
        • 1 cartouche incluse
        Tondeuse rétractable intégrée
        Oui
        Voyage et rangement
        Étui de voyage
        Câble USB-A inclus
        Adaptateur secteur non inclus

      • Alimentation

        Tension automatique
        5 V
        Type de batterie
        Li-ion
        Autonomie
        60 minutes
        Charge
        • Charge complète en 1 heure
        • Recharge rapide en 5 min
        Consommation maximale
        9  W

      • Design

        Couleur
        • Chrome foncé (S7000)
        • Vert citron (OneBlade)
        • Gris anthracite (OneBlade)
        Manche
        Manche en caoutchouc (OneBlade)
        Têtes de rasage
        Angulaires

      • Entretien

        Tête de rechange SH71
        Remplacer tous les 2 ans avec SH71
        2 + 3 ans de garantie***
        Oui

      • Performance de rasage

        Système de rasage
        Lames SteelPrecision
        Suivi des contours
        Têtes flexibles 360-D
        Technologie SkinIQ
        Capteur Power Adapt

      • Facile d'utilisation

        À sec ou avec de la mousse
        Utilisable à sec ou avec de la mousse
        Écran
        • Affichage LED
        • Voyant de niveau de charge
        • Système de verrouillage pour voyage
        Charge
        Charge USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
        Nettoyage
        • Ouverture d'une simple pression
        • Entièrement lavable

      Contenu de l'emballage

      Autres articles dans la boîte

      • Tondeuse de précision SmartClick

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      Notation globale

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      • Tests comparatifs avec le Philips série 3000.
      • *comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage dans la cartouche par rapport à un nettoyage à l'eau
      • **Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.

      Consignes de tri (InfoTri)

      Produits de soin masculin (216.0KB)
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