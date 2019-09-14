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Arrêté
RQ12/50
Un rasage de près durable
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.
UltraTrack
Unité de remplacement
Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.
Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
2.8
sur 5
336
Avis
Vjt71
14/09/2019
France
Excellent
Très bonne lames avec un rasage de très prés rapidement. Beaucoup mieux que les produits de substitution (moins chères mais de performance très très inférieure), certes les lames s'usent un peu vite mais valent largement le confort ressenti. De plus les lames sont douces au contact avec la peau. La promo les rend a un prix attractif
Cet avis concerne le produit RQ12/70 Unité de rasage
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froge83
24/05/2018
France
Unité de rasage RQ12/70 compatible avec mon Arcitec RQ1052
Unité de rasage RQ12/70 Lames V-Track Precision PRO, têtes ContourDetect 8 directions compatible avec Arcitec (RQ1052) au top !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ12/70 Unité de rasage
Oui, je recommande ce produit
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CARPEDIEMEGO
24/05/2018
France
Acheteur vérifié
Unité de rasage RQ12/70 compatible avec mon Arcitec RQ1052
Unité de rasage RQ12/70 Lames V-Track Precision PRO, têtes ContourDetect 8 directions compatible avec Arcitec (RQ1052) au top !
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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