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Arrêté
DualPrecision et GyroFlex2D
50 min d'autonomie pour 1 h de charge
Accessoire tondeuse barbe et pochette
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
Changez de style avec notre accessoire tondeuse barbe qui respecte la peau. Choisissez l'un des 5 réglages de hauteur de coupe, de la barbe de 3 jours impeccable à la barbe courte soignée. Les sabots et bords arrondis évitent les irritations cutanées.
4.3
sur 5
100
Avis
89%
recommandent ce produit
Artchi40
15/03/2017
France
Acheteur vérifié
Repond au attente
Bonne autonomie apres recharge complète. Pratique, n'irrite pas la peau apres un rasage a sec, rapide pour le rasage, je recommande
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Renaud06130
10/08/2015
France
Simple et design
Une utilisation simple, performant et design. Un très bon produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Rasoir électrique 100 % étanche
IKKKI
21/07/2018
Deutschland
Tolles Gerät
Gutes Desigt, liegt gut in der Hand, rasiert perfekt, sehr schnelle Aufladung mit langer Betriebsbereitschaft :-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.