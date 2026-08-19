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Shaver series 7000 SensoTouch Rasoir électrique à sec ou sous l'eau

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RQ1180/16

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Manuels et documentation

Manuel d’utilisation

  • PDF fichier, 41.3 MB
  • 19 April 2022

Déclaration de conformité européenne - English (US)

  • PDF fichier, 929.8 kB
  • 13 April 2022

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