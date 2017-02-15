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Arrêté
DualPrecision et GyroFlex2D
40 min d'autonomie pour 1 h de charge
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
4.1
sur 5
95
Avis
84%
recommandent ce produit
Claude90
15/02/2017
France
Acheteur vérifié
Tout est OK
DE la part d'un utilisateur de plus de 90 ans, Tout est Ok , tout va bien, c'est super!!!!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/17 Wet & dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/17 Wet & dry electric shaver
anteval
26/12/2014
Italia
SODDISFATTO
Sono contento di aver comprato questo prodotto. Avevo, diversi anni fa, un altro rasoio philips e ne ero soddisfatto. Linea eccezionale. Taglio ottimo. Mi chiedo però perché non dotare questo eccellente prodotto di una semplice custodia così da riporre almeno lo spazzolino e il sopritestine.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Farfarello68
30/08/2014
Italia
Rasoio elettrico che non delude
Ho acquistato on-line il mio secondo rasoio Philips, il primo "Wet & Dry" e devo dire che ne sono rimasto assolutamente soddisfatto. Il rapporto qualità/prezzo di questo prodotto (RQ1141/17) é eccezionale. Usato con un gel da barba e risciacquandolo spesso sotto acqua tiepida, dona usa rasatura profonda e senza irritazioni anche nei punti dove la pelle è più morbida (io ho una barba mediamente dura). Un po' meno performante in modalità "a secco", ma comunque in linea con gli elevati standard di Philips.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.