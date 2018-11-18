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Arrêté
Un rasage de près durable
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage ont coupé 9 millions de poils. Remplacez les têtes de rasage pour obtenir de nouveau des performances optimales.
TripleTrack
Unité de remplacement
Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.
L'unité de rasage est dotée de trois têtes flexibles indépendantes pivotant dans toutes les directions. Cette combinaison unique garantit un contact optimal avec les courbes du visage, permettant de raser même les poils les plus inaccessibles du cou.
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
3.8
sur 5
52
Avis
80%
recommandent ce produit
Berny2001
18/11/2018
France
Le meilleur
Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ10 Shaving unit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ10 Shaving unit
Teresita
23/12/2011
España
Todo perfecto
Todo estuvo perfecto. Encontré el recambio que quería. Hablé con un agente que fue muy amable y profesional. El envió llegó rapidísimo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ10/50 cabezales de afeitado
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ10/50 cabezales de afeitado
18/01/2011
España
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ10/40 Unidad de afeitado
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ10/40 Unidad de afeitado