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Arrêté
QT4022/15
Barbe de 3 jours impeccable
Cette tondeuse spéciale barbe de 3 jours Philips offre des performances de coupe optimales tout en respectant la peau, pour une barbe de 3 jours impeccable.
Pas de 0,5 mm
Lames en carbone effet diamants
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Sélectionnez simplement la hauteur de coupe de votre choix et verrouillez-la, de la barbe de 3 jours de 0,5 mm jusqu'à la barbe complète de 10 mm, par pas précis de 0,5 mm.
Réglez la tondeuse sur la hauteur de coupe minimale, pour une barbe de 3 jours impeccable, mesurant tout juste 0,5 mm de long.
L'indicateur de la batterie est vert lorsqu'elle est chargée, et clignote en orange pendant les 10 dernières minutes de fonctionnement.
3.6
sur 5
174
Avis
Fadino
23/02/2014
France
Redoutable
Dixit mon mari qui recherchais une bonne tondeuse après des dizaines d'achat il a trouve son bonheur ! Il aime le fait qu'elle soit sans fil, qu'elle ne craint pas l'eau rien rinçable rapidement. Il n'a pas besoin de repasser plusieurs fois pour se rase, il en est content !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer
djodjo
05/09/2012
France
excellente prise en main de cette tondeuse design pour une coupe régulée parfaite
tondeuse excellente dans tout les domaines : coupe , esthétique,fonctionnement et prise en main
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer
Oui, je recommande ce produit
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Discusjps
15/04/2012
France
Excellent
Je me rase la barbe depuis 25ans alors je pense avoir de l'expérience. j'ai essayé bcp de marque, mais la Philips et bien au dessus des autres croyez moi, n'acheter rien d'autre vous en serais dessus, surtout en qualité du produit fini, elle a une autonomie correct, elle coupe nickel sans faire mal sous le coup de plus moi je m'en sert pour me raser la tête et la encore c est nickel, le seul bémol c'est qu il n'y a pas de sacoche alors que les concourant oui, Pk? Le prix reste raisonnable, à première vus elle parais grosse mais non, elle tiens bien en main, maniable, légère, belle couleur, que dire d'autre à part, aller vite l'acheter vous n'en serais pas dessus je vous assure, bon rasage à tous
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer
Oui, je recommande ce produit
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