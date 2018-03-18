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QT4015/15
Une barbe de 3 jours impeccable, en toute simplicité
Obtenez la barbe qui vous convient grâce à cette tondeuse à barbe et barbe de 3 jours Philips. Bénéficiez de nombreuses hauteurs de coupe comprises entre 0,5 mm et 10 mm.
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Pas de 0,5 mm
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90 min d'autonomie pour 1h de charge
Tournez la molette pour sélectionner et verrouiller la hauteur de coupe de votre choix, de la barbe de 3 jours de 0,5 mm jusqu'à la barbe complète de 10 mm, par pas précis de 0,5 mm.
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Réglez la tondeuse sur la hauteur de coupe minimale, pour une barbe de 3 jours impeccable, mesurant tout juste 0,5 mm de long.
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3.5
sur 5
85
Avis
franaber
18/03/2018
España
Sencilla, rápida y práctica
Esta recortadora de barba es muy útil porque permite regular la longitud a la que quieres cortar el vello gracias a su regulador incorporado en el propio mango. Es muy rápida porque las cuchillas apenas se enredan en el pelo de la barba. La recortadura incluye una funda para su transporte. La batería se carga muy rápidamente y una vez cargada dura varias semanas. Se puede utilizar bajo la ducha.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barbero para barba y barba de 2 días
Oui, je recommande ce produit
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Usuario85
23/04/2017
España
Es perfecta
Llevo con Philips muchos años, mi primera recortadora fue una Philips BodyGroom TT2040/32, para mi la mejor máquina de todo el mercado, el problema fue la dichosa batería, tuve 2 en 4 años, me duraba lo justo para no poder reclamar la garantía... al segundo año la batería falla (sobre todo con el cabezal de recorte) y da muy poco tiempo de uso, hasta que deja de funcionar (se pueden leer muchos comentarios al respecto de otros usuarios con la misma queja). Dado que era la que más me gustaba decidí comprar la Philips QT4015/16 (recortadora de barba para 3 días), como recortadora, y a mi parecer es perfecta y estoy muy satisfecho con la compra.
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Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barbero para barba y barba de 2 días
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Jorgetvm
04/12/2016
España
Partie de promotion
Fácil y eficaz
Nos encotranmos ante una muy buena afeitadora o recortadora, lo que mas me ha llamado la atencion es la comodidad de no tener que cambiar de cabezal para elegir más o menos espesor de la barba, tambien he de destacar, la eficiencia de su bateria, que permite un uso de alrededor de 90 mn sin tener que cargarla.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barbero para barba y barba de 2 días
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