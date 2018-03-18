Llevo con Philips muchos años, mi primera recortadora fue una Philips BodyGroom TT2040/32, para mi la mejor máquina de todo el mercado, el problema fue la dichosa batería, tuve 2 en 4 años, me duraba lo justo para no poder reclamar la garantía... al segundo año la batería falla (sobre todo con el cabezal de recorte) y da muy poco tiempo de uso, hasta que deja de funcionar (se pueden leer muchos comentarios al respecto de otros usuarios con la misma queja). Dado que era la que más me gustaba decidí comprar la Philips QT4015/16 (recortadora de barba para 3 días), como recortadora, y a mi parecer es perfecta y estoy muy satisfecho con la compra.