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Arrêté
QT4005/15
Une barbe parfaite, simplement
Créez la barbe qui vous convient grâce à la tondeuse barbe. Précision maximale de 0,5 mm jusqu'à 10 mm.
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Pas de 0,5 mm
Lames en inox
10 h de charge pour 45 min d'autonomie
Réglez la tondeuse sur la hauteur de coupe minimale, pour une barbe de 3 jours impeccable, mesurant tout juste 0,5 mm de long.
Tournez la molette pour sélectionner et verrouiller la hauteur de coupe de votre choix, de la barbe de 3 jours de 0,5 mm jusqu'à la barbe complète de 10 mm, par pas précis de 0,5 mm.
Les lames en acier auto-affûtées de la tondeuse à barbe Philips 3000 restent aussi acérées et efficaces qu'au premier jour, pour une coupe parfaite et sûre, jour après jour.
3.6
sur 5
68
Avis
pfonta
05/05/2017
España
Acheteur vérifié
Perfecto
Es lo que estaba buscando, en la posición 1 te deja a la barba al minimo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Oui, je recommande ce produit
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Pekador
18/12/2013
España
Exactamente lo que quería
Poco más puedo añadir, es lo que buscaba, fácil de usar y limpiar, ocupa poco espacio, la batería dura bastante y su rendimiento es muy notable, quizás falta algo para zonas un poco más complicadas, pero seguramente no era ese el objeto de este producto. En general muy satisfecho Puestos a exigir lo de zonas dificiles y que sin peine apurara más (casi afeitado), pero ya digo que en ningún momento ponìa que fuera para eso. Saludos.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Oui, je recommande ce produit
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Jhonny25
04/12/2013
España
Afeitado Apurado
Una maquinilla que te deja un afeitado apurado sin cortes , ni irritaciones , ni la piel con rojeces , relación calidad- precio , y la garantía de una buena marca.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Oui, je recommande ce produit
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