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Créez votre style
Créez votre style grâce à votre Philips Styleshaver. Cette tondeuse barbe tout-en-un vous permet de créer tous les styles, d'une barbe de 3 jours à une barbe stylisée, ou même un rasage de près.
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Pas de 0,5 mm
Tondeuse barbe double face
75 min d'autonomie pour 1 h de charge
Rasoir double grille
Avec la tondeuse métallique (32 mm) et le sabot réglable (12 hauteurs de coupe), réalisez la longueur de barbe souhaitée. Verrouillez la hauteur de coupe de votre choix sur la molette de réglage. Grâce à ses bords arrondis respectant la peau, cette tondeuse métallique robuste assure un résultat précis et uniforme.
Le nouveau rasoir à double grille facilite le rasage des poils autour de votre barbe. La tondeuse intermédiaire est efficace sur les poils longs et durs, tandis que les deux grilles flottantes rasent les poils restants de près.
Retirez le sabot réglable pour utiliser la tondeuse double face. La tondeuse large de 32 mm est idéale pour une tonte ultra-performante et la tondeuse de précision de 15 mm permet de dessiner les lignes et contours dans les zones difficiles à atteindre. Les bords arrondis glissent sur votre peau. La tondeuse de précision taille efficacement de près, pour les petits détails et la zone sous votre nez ou encore autour de votre bouche.
4.4
sur 5
23
Avis
96%
recommandent ce produit
Zargon
15/10/2022
Italia
Il top
Ho avuto diversi rasoi elettrici anche di altri marchi, ma questo è imbattibile! Corpo robusto e in metallo, comodo durante l'uso. Molto utile la testina rotante con lama più piccola, utilissima per rifinire. Con un solo prodotto si può radere a zero o creare il tuo styler di barba. Dopo anni ho acquistato lame nuove per il lato rasoio e va' che è una bomba! Ho acquistato un bodygroom ma è più indicato per il corpo, nonostante la barba la taglia in modo discreto. Peccato che non lo facciano più, ma finché durerà il mio me lo terrò stretto!
Pour
Un unico rasoio per radere e rifinire
Contre
Nessuno in particolare.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleShaver QS6161/32 Rasoio e styler impermeabile
Date d'utilisation 2020-10-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleShaver QS6161/32 Rasoio e styler impermeabile
Date d'utilisation 2020-10-15
albylordd
28/10/2016
Italia
Perfetto per accorciare, rifinire e radere
Svolge egregiamente il suo dovere (non ho una barba molto folta). Lo uso per tutti e tre gli utilizzi per cui è progettato, ovvero accorciare, rifinire e radere. Il pettine distanziatore risulta molto stabile e le lame tagliano benissimo. Per rifinire basta staccare il pettine ed è possibile scegliere tra una rifinitura grossolana o una di precisione. La rasatura è davvero sorprendente, la pelle risulta liscia, anche se ovviamente non come quando si usa la lametta. Molto soddisfatto dell'acquisto.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleShaver QS6161/32 Rasoio e styler impermeabile
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleShaver QS6161/32 Rasoio e styler impermeabile
nirvana
02/09/2015
Italia
prodotto eccellente e fantastico
dopo esser passato da un regolabarba economico ho acquistato questo prodotto e dopo soli 7 gg di utilizzo confermo che si tratta dui un prodotto eccellente. regolbarba: taglia alla misura scelta anche con poche passate (io utilizzo il 5mm) rasoio: taglia quasi come una lametta e comunque oltre ogni aspettativa. in sostanza: permette di lasciare a casa le lamette e di utilizzare un solo prodotto per radervi, regolare la barba e rifinire la barba. altri fattori positivi sono: utilizzabile sotto acqua, prodotto solido ma maneggevole, ricarica veloce, spia batteria, accessori vari....
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleShaver QS6161/32 Rasoio e styler impermeabile
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleShaver QS6161/32 Rasoio e styler impermeabile