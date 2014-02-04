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Arrêté
QS6140/32
Exprimez votre style
Créez votre propre style avec le Styleshaver. Cette tondeuse barbe électrique tout-en-un vous permet de créer une barbe régulière et stylisée, une barbe de 3 jours, ou de dessiner des contours soignés, même si vos poils sont durs.
Pro
Avec la tondeuse Philips à barbe (32 mm) et barbe de 3 jours offrant 12 hauteurs de coupe réglables, de 0,5 à 10 mm, sélectionnez précisément la hauteur désirée. Tournez la molette pour verrouiller la hauteur de coupe de votre choix. Avec ses bords arrondis respectant la peau, cette tondeuse métallique robuste assure un résultat précis et uniforme.
Retirez le sabot réglable pour utiliser la tondeuse de précision réversible. Une face correspond à la tondeuse haute performance de 32 mm, et l'autre face, à la tondeuse de précision de 15 mm, idéale pour les zones difficiles à atteindre : sous votre nez ou autour de votre bouche, par exemple. Celle-ci est conçue pour couper les poils de près tout en préservant votre peau. Grâce à sa taille réduite et à son angle, vous voyez parfaitement ce que vous faites, ce qui facilite la création des détails.
Le rasoir double grille facilite la coupe des poils autour de votre barbe, même au niveau du cou. La tondeuse intermédiaire est efficace sur les poils longs et durs, tandis que les deux grilles flottantes rasent les poils restants de près.
Récompenses
3.9
sur 5
76
Avis
carolmed
04/02/2014
France
Pour les paysagistes de la barbe !!!
J'utilise cette tondeuse-rasoir depuis 5 mois maintenant. J'en suis pleinement satisfait et je le recommande. J'aime son design de façon générale, il est facile à prendre en main l'utilisation du socle de charge est elle aussi facile. Sur la coupe, rien à dire c'est du solide ! Je me tonds à 3mm la barbe toutes les semaines et je paufine les contours de bouche ou les pomettes avec la tondeuse de précision. Le rasoir est bon je l'utilise pour les délimitations basse de ma barbe. Je conseille néanmoins l'utilisation d'un petit gel ou mousse pour que le rasage se fasse sans encombres. Le tout est robuste malgré un socle de charge qui sembl un peu fragile mais qui ne l'est pas ! Le rangement se fait sans problème !!! Tout comme le nettoyage !!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips StyleShaver Tondeuse et rasoir étanches QS6140/30 Pas de 0,5 mm, 50 min d'utilisation pour 4 h de charge, rasoir double grille
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips StyleShaver Tondeuse et rasoir étanches QS6140/30 Pas de 0,5 mm, 50 min d'utilisation pour 4 h de charge, rasoir double grille
Jerry
25/10/2013
France
très satisfait
bon produit,belle ligne, maintient bien en main,bonne qualité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips StyleShaver Tondeuse et rasoir étanches QS6140/30 Pas de 0,5 mm, 50 min d'utilisation pour 4 h de charge, rasoir double grille
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips StyleShaver Tondeuse et rasoir étanches QS6140/30 Pas de 0,5 mm, 50 min d'utilisation pour 4 h de charge, rasoir double grille
ARIELL
10/06/2013
España
Practica para usos diarios y viajes... Lo mejor del mercado al 2013.
Me encanto el diseño y presentación del producto. Tuve 2 maquinas anteriores de Philips, esta es la tercera y la verdad que este producto es superior a los anteriores... la cortadora es excelente, no me arrepiento haberla comprado... y continuar con la marca.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleShaver QS6140/32 perfilador y afeitadora resistente al agua
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleShaver QS6140/32 perfilador y afeitadora resistente al agua