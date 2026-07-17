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  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur*
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OneBlade Pro 360Visage + Corps

QP6651/35

4.3
| (1900) Avis | 89% recommandent ce produit
Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur*
Le nouveau rasoir OneBlade Pro 360 taille, stylise et rase les poils de n'importe quelle longueur, en toute simplicité. Rasez et taillez facilement, même dans les zones les plus difficiles d'accès*. Plus besoin de procéder en plusieurs étapes et d'utiliser plusieurs accessoires. Le OneBlade répond à tous vos besoins.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

Conçu pour couper les poils et non la peau

Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur*

  • Batterie Li-ion rechargeable

  • Sabot de précision 14 hauteurs de coupe

  • Utilisable sur peau humide ou sèche

  • Afficheur LED numérique

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Le Philips OneBlade bénéficie d’une technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.

Lame 360 innovante

La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s’adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles à atteindre avec moins de passages et plus de confort.

Sabot de précision 14 hauteurs de coupe

Sabot de précision 14 hauteurs de coupe

Taillez votre barbe uniformément avec le sabot de précision réglable inclus. Choisissez l'une des 14 hauteurs verrouillables pour adopter le style de votre choix, de la barbe naissante à la barbe de 3 jours, sans oublier les barbes plus longues.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 5

1900

Avis

89%

recommandent ce produit

17/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Excellent rasoir

Produits super, Aucune rougeur, je recommande vivement ce rasoir.

Pour

Nombreux

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6552/15 Visage + Corps

Date of Use 2026-06-05

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6552/15 Visage + Corps

Date of Use 2026-06-05

27/04/2026

France

France

Acheteur vérifié

Excellent

Super ! La charge tient longtemps, rien à dire. Pareil pour les lames, pas nécessaire de changer tous le temps.

Pour

Facile, utile, rapide

Contre

Aucuns

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6542/19 Visage + Corps

Date of Use 2025-02-05

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6542/19 Visage + Corps

Date of Use 2025-02-05

24/02/2026

France

France

Rasoir extra. OneBlade Pro QP6506

Très efficace et pratique pour le transporter en van aménagé.

Pour

Transportable, joli, rapide, bonne autonomie et solide.

Contre

Aucun.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro QP6506/15 Visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro QP6506/15 Visage

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.  

  1. Vs its predecessor while shaving

  2. Pour une expérience de rasage optimale, sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats variables en fonction de l'utilisation.