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Batterie Li-ion rechargeable
Sabot de précision 12 hauteurs de coupe
Utilisable sur peau humide ou sèche
Indicateur d'autonomie
Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.
Taillez votre barbe à la longueur de votre choix. Votre Philips OneBlade est offert avec un peigne de précision à 12 longueurs pour une barbe de 5 heures, une taille rapprochée ou une longue barbe.
Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.
4.3
sur 5
1900
Avis
89%
recommandent ce produit
Perle83
17/07/2026
France
Acheteur vérifié
Excellent rasoir
Produits super, Aucune rougeur, je recommande vivement ce rasoir.
Pour
Nombreux
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6552/15 Visage + Corps
Date of Use 2026-06-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6552/15 Visage + Corps
Date of Use 2026-06-05
AzaTien
27/04/2026
France
Acheteur vérifié
Excellent
Super ! La charge tient longtemps, rien à dire. Pareil pour les lames, pas nécessaire de changer tous le temps.
Pour
Facile, utile, rapide
Contre
Aucuns
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6542/19 Visage + Corps
Date of Use 2025-02-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6542/19 Visage + Corps
Date of Use 2025-02-05
SYTHY
24/02/2026
France
Rasoir extra. OneBlade Pro QP6506
Très efficace et pratique pour le transporter en van aménagé.
Pour
Transportable, joli, rapide, bonne autonomie et solide.
Contre
Aucun.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro QP6506/15 Visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro QP6506/15 Visage
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
For best shaving experience. Based on 2 full shaves per week. Actual results may vary.