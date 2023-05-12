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Arrêté

OneBladeLames de rechange

QP610/50

4.3
| (221) Avis | 90% recommandent ce produit
Tailler, styliser et raser n’importe quelle longueur de poils
Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage intègre une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

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OneBlade

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Visage reconditionné

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OneBlade

OneBlade
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OneBlade

OneBlade
Visage + Corps reconditionné

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OneBlade

OneBlade
Visage + Corps reconditionné

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OneBlade

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OneBlade Pro

OneBlade Pro
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OneBlade Pro
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OneBlade Pro
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OneBlade Pro

OneBlade Pro
Visage

QP6510/64

OneBlade

OneBlade
Visage + Corps

QP2620/20

Conçu pour couper les poils et non la peau

Tailler, styliser et raser n’importe quelle longueur de poils

  • Taillez, stylisez et rasez

  • 1 lame Original Corps et 1 kit Corps

  • Compatible avec tous les manches OneBlade

  • La lame en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.

Compat. avec tous les manches OneBlade

Compat. avec tous les manches OneBlade

Compat. avec OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) et OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Une lame qui ne s'émousse pas facilement

Une lame qui ne s'émousse pas facilement

La lame durable en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’icône de retrait apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 5

221

Avis

90%

recommandent ce produit

12/05/2023

France

France

Acheteur vérifié

Léger discret

Grande autonomie de fonctionnement autonome facile d’utilisation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP620/50 Lames de rechange

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP620/50 Lames de rechange

18/01/2022

France

France

Très bon pour le corps

Aucune crainte de se couper O Top pour bien se raser

Pour

Pas de coupures

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP620/50 Lames de rechange

Oui, je recommande ce produit

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20/11/2021

France

France

Excellent produit

Si vous êtes un homme qui prenez soin de vous vous ne serez pas déçu du résultat

Pour

Aucun inconvénient que des avantages

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP620/50 Lames de rechange

Oui, je recommande ce produit

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Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.  

  1. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.