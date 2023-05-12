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Arrêté
QP2520/25R1
QP2520/60R1
QP2620/20R1
QP2620/25R1
QP2520/16
QP6620/64
QP6620/20
QP6620/30
QP6510/64
QP2620/20
Taillez, stylisez et rasez
1 lame Original Corps et 1 kit Corps
Compatible avec tous les manches OneBlade
La lame en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur
Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.
Compat. avec OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) et OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
La lame durable en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’icône de retrait apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale
4.3
sur 5
221
Avis
90%
recommandent ce produit
Jiji40
12/05/2023
France
Acheteur vérifié
Léger discret
Grande autonomie de fonctionnement autonome facile d’utilisation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP620/50 Lames de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP620/50 Lames de rechange
Brioche 73
18/01/2022
France
Très bon pour le corps
Aucune crainte de se couper O Top pour bien se raser
Pour
Pas de coupures
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP620/50 Lames de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP620/50 Lames de rechange
Chambéry
20/11/2021
France
Excellent produit
Si vous êtes un homme qui prenez soin de vous vous ne serez pas déçu du résultat
Pour
Aucun inconvénient que des avantages
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP620/50 Lames de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP620/50 Lames de rechange
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.