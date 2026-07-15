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  • Tailler, styliser, raser quelle que soit la longueur des poils
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OneBlade

QP2520/30

4.3
| (4425) Avis | 90% recommandent ce produit
Tailler, styliser, raser quelle que soit la longueur des poils
Philips OneBlade est un outil hybride révolutionnaire qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Plus besoin de procéder en plusieurs étapes et d'utiliser différents outils. OneBlade, un seul outil pour tous vos besoins.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

Conçu pour couper les poils et non la peau

Tailler, styliser, raser quelle que soit la longueur des poils

  • Tailler, styliser, raser

  • Quelle que soit la longueur des poils

  • 3 sabots clipsables barbe de 3 jours

  • Rechargeable, 100 % étanche

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.

Entretien de la barbe

Entretien de la barbe

Taillez à la longueur de votre choix. Votre rasoir pour le visage Philips OneBlade est offert avec 3 peignes. Un palier de 1 mm pour une barbe de 5 heures, un palier de 3 mm pour une taille rapprochée et un palier de 5 mm pour une longue barbe.

Définissez les contours

Définissez les contours

Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 5

4425

Avis

90%

recommandent ce produit

15/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Rasoir au top

Super rasoir j’avais déjà un ancien modèle celui est encore mieux

Pour

Ergonomique

Contre

Néant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/14 Visage

Date of Use 2026-06-03

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/14 Visage

Date of Use 2026-06-03

06/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

super produit très content de ce rasoir les larmes sont très résistantes et très taillantes pendant 3 mois

Cet avis concerne le produit OneBlade QP440/50 Lame 360 de rechange

Date of Use 2020-12-31

Cet avis concerne le produit OneBlade QP440/50 Lame 360 de rechange

Date of Use 2020-12-31

13/06/2026

France

France

Acheteur vérifié

Foncez ! Excellent travail sur peau délicate.

Je recommande vivement ce rasoir, car, il est non agressif lors de son passage sur la peau. Il fait bien son travail, avec une coupe impeccable.

Cet avis concerne le produit OneBlade 360 connecté QP4530/30 Visage

Date of Use 2026-06-03

Cet avis concerne le produit OneBlade 360 connecté QP4530/30 Visage

Date of Use 2026-06-03

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Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.  

  1. Chaque lame offre jusqu'à 4 mois d'utilisation. Pour une expérience optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Varie selon l'utilisation.