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Ce produit
OneBlade
2 lames SkinProtect
26,59 €
OneBlade
1 lame SkinProtect
17,99 €
26,59 €
26,59 €
Rasage doux et facile des zones intimes
2 lames de rechange
Compatible avec tous les manches OneBlade
La lame dure jusqu'à 4 mois*
La lame SkinProtect protège la peau sensible des aisselles et des parties intimes des irritations.
La lame double sens vous permet de raser dans les deux sens pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès, définir les contours ou personnaliser votre rasage avec précision.
Les lames en acier inoxydable sont conçues pour durer. Pour des performances optimales, il vous suffit de remplacer chaque lame tous les 4 mois*. Le remplacement se fait très facilement.
4.0
sur 5
183
Avis
81%
recommandent ce produit
Chabin 37
08/02/2020
France
Acheteur vérifié
Super
Simple d'utilisation parfait design J'en suis énormément satisfait un très bon produit. Merci Philips.
Pour
Sans objet
Contre
Sans objet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP220/55 Lame remplaçable
Oui, je recommande ce produit
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Alex771992
19/12/2019
France
Acheteur vérifié
Necessaire de temps en temps
Lames de rechange pour Oneblade, à changer tous les 4 mois max et selon surtout sa fréquence d'utilisation. Petit pack assez abordable.
Pour
Indispensable pour le OneBlade
Contre
Prix
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Carredememoire
13/09/2019
France
Mon premier rasoir à barbe
Simplicité et qualité mais surtout une très belle précision dans chaque mouvement... Moi et mon fils de 17 ans nous avons trouvé dans Oneblade un excellent rapport qualité/prix... Je le conseille vivement et en plus il est très pratique pour les déplacements. Alain et Pierre
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP220/55 Lame remplaçable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP220/55 Lame remplaçable
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.
Emballage recyclable à base de papier