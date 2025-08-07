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Arrêté
Lames en inox
11 hauteurs de coupe
60 min d'autonomie pour 8 h de charge
Coupez vos cheveux exactement à la hauteur souhaitée. Il vous suffit de sélectionner l'une des 11 hauteurs de coupe comprises entre 3 en 21 mm et séparées par des pas de 2 mm, ou de retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.
Pratiques et performantes, les tondeuses Philips sont adaptées aux familles. Leur moteur est conçu pour être puissant tout en minimisant les vibrations, afin de préserver le calme pendant la coupe.
Les lames et les sabots de cette tondeuse à cheveux sont dotés de bords arrondis pour une coupe douce et sûre.
Récompenses
4.2
sur 5
703
Avis
85%
recommandent ce produit
Beaft
07/08/2025
France
Acheteur vérifié
Ce produit et très bien léger pour couper les cheveux et le nettoyage le couteau qui ce bascule Je rachèterez ce produit J espaire qui ce vendra touj
Cet avis concerne le produit QC5115/13 tondeuse à cheveux familiale
Cet avis concerne le produit QC5115/13 tondeuse à cheveux familiale
Strail
01/11/2020
France
Acheteur vérifié
Puissante et ergonomique
Ergonomique, bonne autonomie, réglage facile, ne coince pas quelque soit la longueur des cheveux.
Pour
Puissante
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Hairclipper series 5000 Tondeuse à cheveux QC5360 Lames en titane, 11 hauteurs de coupe, 45 min d'autonomie pour 8 h de charge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Hairclipper series 5000 Tondeuse à cheveux QC5360 Lames en titane, 11 hauteurs de coupe, 45 min d'autonomie pour 8 h de charge
DDRé
10/05/2020
France
Acheteur vérifié
Usages variés pratiques
J'ai choisi ce modèle pour les réglages multiples pour pouvoir l'utiliser autant pour les cheveux que la barbe. Je suis agréablement surpris par la précision de réglage et la facilité d'utilisation. Cette tondeuse semble très solide, ce qui est un plus sur la durée. Les sabots additionnels sont faciles à installer/retirer, et à nettoyer. Bref, article à recommander sans hésiter, pour ma part.
Pour
Facile à régler et à utiliser.
Contre
Pas encore trouvé, le poids, peut-être.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper