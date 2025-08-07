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Lames auto-affûtées en métal
11 hauteurs de coupe
Fonctionnement sur secteur
Jusqu'à 5 ans de garantie
Une tondeuse idéale pour toute la famille, alliant performance et facilité d'utilisation. Son moteur silencieux offre une puissance optimale avec moins de vibrations, pour une expérience de coupe sereine.
Ajustez facilement et précisément la longueur souhaitée. Choisissez parmi 10 réglages de 3 à 21 mm par incréments de 2 mm. Retirez simplement le sabot pour obtenir une coupe précise de 0,5 mm.
Se faire beau n'a jamais été aussi simple. Nos tondeuses sont dotées de lames auto-affûtées d'une durabilité exceptionnelle, garantissant une coupe précise, année après année.
Récompenses
4.2
sur 5
703
Avis
85%
recommandent ce produit
Beaft
07/08/2025
France
Acheteur vérifié
Ce produit et très bien léger pour couper les cheveux et le nettoyage le couteau qui ce bascule Je rachèterez ce produit J espaire qui ce vendra touj
Cet avis concerne le produit QC5115/13 tondeuse à cheveux familiale
Cet avis concerne le produit QC5115/13 tondeuse à cheveux familiale
Strail
01/11/2020
France
Acheteur vérifié
Puissante et ergonomique
Ergonomique, bonne autonomie, réglage facile, ne coince pas quelque soit la longueur des cheveux.
Pour
Puissante
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Hairclipper series 5000 Tondeuse à cheveux QC5360 Lames en titane, 11 hauteurs de coupe, 45 min d'autonomie pour 8 h de charge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Hairclipper series 5000 Tondeuse à cheveux QC5360 Lames en titane, 11 hauteurs de coupe, 45 min d'autonomie pour 8 h de charge
DDRé
10/05/2020
France
Acheteur vérifié
Usages variés pratiques
J'ai choisi ce modèle pour les réglages multiples pour pouvoir l'utiliser autant pour les cheveux que la barbe. Je suis agréablement surpris par la précision de réglage et la facilité d'utilisation. Cette tondeuse semble très solide, ce qui est un plus sur la durée. Les sabots additionnels sont faciles à installer/retirer, et à nettoyer. Bref, article à recommander sans hésiter, pour ma part.
Pour
Facile à régler et à utiliser.
Contre
Pas encore trouvé, le poids, peut-être.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.
Applicable exclusivement aux modèles des séries 5000, 7000 et 9000. Disponible pour le marché mondial, à l'exclusion des États-Unis, du Canada et de la Chine.