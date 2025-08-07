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  • Coupez facilement les cheveux de toute la famille
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Hair clipperTondeuse à cheveux lavable

QC5115/15

4.2
| (703) Avis | 85% recommandent ce produit

1 récompense

Coupez facilement les cheveux de toute la famille
Avec la tondeuse familiale de Philips, toute la famille peut profiter d'une coupe de cheveux en toute simplicité. Son design ultra-silencieux, ses 11 réglages de longueur et ses lames en acier auto-affûtées offrent une performance et une expérience de coupe optimales pour les enfants et les adultes.
Voir tous les avantages

Silence et fiabilité pour couper les cheveux à tout âge

Coupez facilement les cheveux de toute la famille

  • Lames auto-affûtées en métal

  • 11 hauteurs de coupe

  • Fonctionnement sur secteur

  • Jusqu'à 5 ans de garantie

Silencieux et puissant

Silencieux et puissant

Une tondeuse idéale pour toute la famille, alliant performance et facilité d'utilisation. Son moteur silencieux offre une puissance optimale avec moins de vibrations, pour une expérience de coupe sereine.

Réglez facilement la hauteur de coupe de 0,5 mm à 21 mm

Réglez facilement la hauteur de coupe de 0,5 mm à 21 mm

Ajustez facilement et précisément la longueur souhaitée. Choisissez parmi 10 réglages de 3 à 21 mm par incréments de 2 mm. Retirez simplement le sabot pour obtenir une coupe précise de 0,5 mm.

Lames en acier auto-affûtées, aucune lubrification requise

Lames en acier auto-affûtées, aucune lubrification requise

Se faire beau n'a jamais été aussi simple. Nos tondeuses sont dotées de lames auto-affûtées d'une durabilité exceptionnelle, garantissant une coupe précise, année après année.

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Récompenses

  • Award image AWARD-612375

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4.2

sur 5

703

Avis

85%

recommandent ce produit

07/08/2025

France

France

Acheteur vérifié

Ce produit et très bien léger pour couper les cheveux et le nettoyage le couteau qui ce bascule Je rachèterez ce produit J espaire qui ce vendra touj

Cet avis concerne le produit QC5115/13 tondeuse à cheveux familiale

Cet avis concerne le produit QC5115/13 tondeuse à cheveux familiale

01/11/2020

France

France

Acheteur vérifié

Puissante et ergonomique

Ergonomique, bonne autonomie, réglage facile, ne coince pas quelque soit la longueur des cheveux.

Pour

Puissante

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Hairclipper series 5000 Tondeuse à cheveux QC5360 Lames en titane, 11 hauteurs de coupe, 45 min d'autonomie pour 8 h de charge

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Hairclipper series 5000 Tondeuse à cheveux QC5360 Lames en titane, 11 hauteurs de coupe, 45 min d'autonomie pour 8 h de charge

10/05/2020

France

France

Acheteur vérifié

Usages variés pratiques

J'ai choisi ce modèle pour les réglages multiples pour pouvoir l'utiliser autant pour les cheveux que la barbe. Je suis agréablement surpris par la précision de réglage et la facilité d'utilisation. Cette tondeuse semble très solide, ce qui est un plus sur la durée. Les sabots additionnels sont faciles à installer/retirer, et à nettoyer. Bref, article à recommander sans hésiter, pour ma part.

Pour

Facile à régler et à utiliser.

Contre

Pas encore trouvé, le poids, peut-être.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper

Oui, je recommande ce produit

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  1. Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.

  2. Applicable exclusivement aux modèles des séries 5000, 7000 et 9000. Disponible pour le marché mondial, à l'exclusion des États-Unis, du Canada et de la Chine.