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Tondeuse à cheveux Super Easy
Cette tondeuse à cheveux Super Easy vous permet de créer votre style et prévoit 8 hauteurs de coupe, de 1 à 21 mm. Il vous suffit de sélectionner la hauteur de coupe de votre choix, de verrouiller la tondeuse sur cette hauteur et de couper. Maintenant disponible avec un sabot « barbe de 3 jours » supplémentaire pour les coupes très courtes et les barbes de trois jours.
Avec sabot spécial suivi des contours
Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe souhaitée parmi un large choix.
Le sabot suivi des contours suit automatiquement vos courbes pour des résultats rapides et un plus grand confort d'utilisation.
Un sabot spécialement conçu pour couper vos cheveux très courts.
3.9
sur 5
23
Avis
82%
recommandent ce produit
marjory
19/06/2011
France
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QC5050 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QC5050 Tondeuse à cheveux
dXIXb
08/09/2017
België
Durable
Est il possible de commander de nouvelle lame ? Je n'en est plus qu'une de réserve. Bien à vous Merci
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse à cheveux
DannyLE
04/03/2016
Italia
Ottimo prodottto
Considerando che l'acquisto è stato fatto più di 5 anni fa, lo considero un prodotto di notevole qualità. Le lame tagliano perfettamente, la regolazione é di facile utilizzo. La batteria dura ancora molto, e la carica mantiene per tutt'al durata del taglio.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QC5050 Regolacapelli
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QC5050 Regolacapelli
Euromonitor International, volume des ventes au détail, produits de soins électriques composés notamment de rasoirs corporels, de nettoyants visage électriques et d'appareils de soins capillaires, données de 2025.