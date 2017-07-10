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Arrêté
Têtes pivotantes TripleTrack
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse rétractable
Stand de charge et housse de rangement
Avec leurs 3 anneaux, les têtes TripleTrack offrent 50 % de surface de rasage en plus. Les fentes et trous DualPrecision vous permettent de raser poils longs et courts sans peine.
Les têtes sont flexibles afin de rester en contact permanent avec votre peau, et pivotent pour une plus grande liberté de mouvement. Pour un rasage de près rapide et confortable.
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts.
4.1
sur 5
56
Avis
84%
recommandent ce produit
rarrbo
10/07/2017
France
Acheteur vérifié
Rasage confortable et efficace
Fonctionne bien avec des messages qui apparaissent : robinet pour rinçage. Rasage efficace et en douceur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
lesmomos55
18/04/2017
France
Acheteur vérifié
Agréable aussi bien 'au niveau du contact avec la peau qu'à la prise en main
Bon produit. Mais ce n'est pas ce rasoir que j'ai acheté mais le modèle 55340/08; A part cela, très bon produit. Prise main ergonomique et rasage agréable, doux et silencieux.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
chatwhao
17/08/2015
France
j ai enfin trouvé le rasoir qui me convienne
il est pratique et une autotomie de batterie conséquente. il est précis et respecte ma peau sensible tout en assurant un rasage rapide même les zones plus difficiles d’accès il est maniable et dispose d une touche turbo permettant d aller plus vite il est d un bon rapport qualité/prix j adore et je le conseille vivement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver