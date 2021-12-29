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Arrêté
Lames TripleTrack
Têtes pivotantes
Plus de 60 minutes d'autonomie pour 21 rasages. Charge complète en 1 heure pour un appareil toujours prêt à l'emploi
Le système à double lame de notre rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près, pour un rasage impeccable
Le rasoir s'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage de très près
4.1
sur 5
433
Avis
87%
recommandent ce produit
Vincentini208
29/12/2021
France
Super rasoir
Grâce au site Homme Privé, j'ai pu retrouver ce modèle que je recherche depuis quelques mois pour remplacer mon ancien rasoir dont la batterie est HS !
Pour
Très bon résultat
Contre
N'est plus disponible en magasin
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver
titou15
13/01/2016
France
excellent pour ma barbe
c'est le premier rasoir électrique qui me rase aussi bien que le rasoir mécanique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/22 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/22 Rasoir électrique à sec
Giorgio1
24/04/2013
France
Joli, agréable d'utilisation, très efficace et silencieux
Rasoir silenciencieux et rasant de très près. Permets d'effectuer beaucoup de rasages avant recharge. Facile à nettoyer, faible encombrement, très silencieux.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver