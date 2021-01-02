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Arrêté
Super Lift&Cut
Têtes flexibles
Vous disposez de plus de 40 minutes d'autonomie sans fil, soit 14 rasages, par charge complète de 8 heures. Votre rasoir est donc toujours prêt à l'emploi.
Le système à deux lames intégré à votre rasoir électrique soulève les poils pour une coupe confortable sous le niveau de la peau et un rasage en tout confort et de très près.
Le rasoir épouse parfaitement toutes les courbes du visage et du cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.
4.1
sur 5
1249
Avis
85%
recommandent ce produit
Spott3
02/01/2021
France
Acheteur vérifié
Totalement satisfait
J'ai utilisé mon précédent rasoir Philips pendant des années. Il a fait son temps. J'utilise mon nouveau rasoir depuis un mois environ. Je suis entièrement satisfait. La coupe est nette même sur la peau mouillée. J'ai chargé la batterie lorsque je l'ai reçu ; je suis toujours sur la même charge. Silencieux. Fini la brossette pour le nettoyage, un rinçage à l'eau suffit. Pour l'instant je n'ai aucun point négatif à signaler.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 PT735/20 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 PT735/20 Dry electric shaver
reo20
31/03/2020
France
Acheteur vérifié
Efficace et peu bruyant
Un inconvénient par rapport aux générations précédentes de rasoir. Ne sont plus fourni ni etui, ni brosse
Pour
souplesse
Contre
Un inconvénient par rapport aux générations précédentes de rasoir. Ne sont plus fourni ni etui, ni brosse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3510/08 Rasoir électrique pour peau sèche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3510/08 Rasoir électrique pour peau sèche
Micco
20/09/2019
France
Produit de qualité
Produit silencieux, de qualité, bonne ergonomie, bonne autonomie. Le + : lavable à l'eau + tondeuse intégrée Dommage que la trousse et la brosse ne soient pas fournies avec.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3510/08 Rasoir électrique pour peau sèche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3510/08 Rasoir électrique pour peau sèche