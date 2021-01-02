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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique à sec

PT715/16

4.1
| (1249) Avis | 85% recommandent ce produit
ComfortCut
Le rasoir électrique Philips PowerTouch vous permet de gagner du temps. Entièrement lavable, doté d'une autonomie plus importante et du système Super Lift&Cut éprouvé, il vous permet de vous préparer rapidement chaque matin.
Voir tous les avantages

Rasage rapide et confortable

ComfortCut

  • Têtes flexibles Lift&Cut

  • Fonctionnement sur secteur uniquement

Utilisation filaire possible

Utilisation filaire possible

Vous pouvez utiliser le rasoir branché sur le secteur pour éviter tout risque de manque d'alimentation.

Système Super Lift & Cut pour un rasage précis en tout confort

Système Super Lift & Cut pour un rasage précis en tout confort

Le système à deux lames intégré à votre rasoir électrique soulève les poils pour une coupe confortable sous le niveau de la peau et un rasage en tout confort et de très près.

Dynamic Contour Response s'adaptant à toutes les courbes du visage et du cou

Dynamic Contour Response s'adaptant à toutes les courbes du visage et du cou

Le rasoir épouse parfaitement toutes les courbes du visage et du cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.

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4.1

sur 5

1249

Avis

85%

recommandent ce produit

02/01/2021

France

France

Acheteur vérifié

Totalement satisfait

J'ai utilisé mon précédent rasoir Philips pendant des années. Il a fait son temps. J'utilise mon nouveau rasoir depuis un mois environ. Je suis entièrement satisfait. La coupe est nette même sur la peau mouillée. J'ai chargé la batterie lorsque je l'ai reçu ; je suis toujours sur la même charge. Silencieux. Fini la brossette pour le nettoyage, un rinçage à l'eau suffit. Pour l'instant je n'ai aucun point négatif à signaler.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 PT735/20 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 PT735/20 Dry electric shaver

31/03/2020

France

France

Acheteur vérifié

Efficace et peu bruyant

Un inconvénient par rapport aux générations précédentes de rasoir. Ne sont plus fourni ni etui, ni brosse

Pour

souplesse

Contre

Un inconvénient par rapport aux générations précédentes de rasoir. Ne sont plus fourni ni etui, ni brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3510/08 Rasoir électrique pour peau sèche

Oui, je recommande ce produit

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20/09/2019

France

France

Produit de qualité

Produit silencieux, de qualité, bonne ergonomie, bonne autonomie. Le + : lavable à l'eau + tondeuse intégrée Dommage que la trousse et la brosse ne soient pas fournies avec.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3510/08 Rasoir électrique pour peau sèche

Oui, je recommande ce produit

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