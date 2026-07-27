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  • Repassage rapide avec vapeur automatique
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Série 7000Centrale Vapeur Philips - Iron 8.5 bars Noir 1.5L

PSG7300/80

Repassage rapide avec vapeur automatique
Profitez d'un repassage sans effort grâce à la vapeur automatique de la centrale vapeur Philips Série 7000. Elle permet un repassage rapide et efficace! La semelle du fer à repasser SteamGlide Elite assure une glisse optimale et une résistance maximale aux rayures. Avec la technologie OptimalTEMP, fini les réglages et 0 risque de brûler vos vêtements. De plus, le poids léger du fer vous permettra de l'utiliser à la verticale tel un défroisseur vapeur. Avec son grand réservoir, la fonction anti-calcaire et l’arrêt automatique, elle allie performance, praticité et sécurité.
Voir tous les avantages

Un repassage sans effort. Des résultats exceptionnels.

Repassage rapide avec vapeur automatique

  • Production de vapeur automatique avec détecteur de mouvements

  • Défroissage vertical pour rideaux et vêtements sur cintre

  • Aucun risque de brûlure sur les vêtements avec OptimalTEMP

  • Vapeur : 170 g/min, effet pressing : 650 g

  • Réservoir d'eau de 1,5 l pour 1 h de repassage

Production automatique intelligente de vapeur, pour un repassage sans effort

Production automatique intelligente de vapeur, pour un repassage sans effort

La technologie de détection des mouvements décèle le déplacement du fer sur vos vêtements afin de produire automatiquement une vapeur puissante. Détendez-vous et repassez sans effort pendant que le fer libère de la vapeur pour vous.

Générateur de vapeur TurboPower pour une vapeur puissante

Générateur de vapeur TurboPower pour une vapeur puissante

Générateur de vapeur TurboPower, pour une séance de repassage plus agréable et un débit de vapeur puissant et ininterrompu. Le générateur de vapeur TurboPower évite l'apparition de taches humides sur les vêtements pendant le repassage* pour que vous puissiez les ranger directement sans devoir attendre qu'ils sèchent.

Semelle SteamGlide Elite pour une glisse optimale

Semelle SteamGlide Elite pour une glisse optimale

La semelle SteamGlide Elite bénéficie de notre toute dernière technologie de pointe conçue pour une glisse optimale et une excellente résistance aux rayures. Son revêtement en nano-titanium assure une glisse exceptionnelle sur tous les vêtements, pour des résultats d'une rapidité inégalée.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. par rapport au modèle PSG8000S

  2. par rapport au mode MAX

  3. Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute d'exposition à la vapeur.