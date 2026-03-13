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Série 7000 Centrale Vapeur Philips - Iron 8.5 bars Noir 1.5L
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Comment détartrer ma centrale vapeur Philips ?
Comment nettoyer la semelle du fer de la centrale vapeur Philips ?
Comment nettoyer le réservoir d'eau de la centrale vapeur Philips ?
Ma centrale vapeur Philips ne produit plus de vapeur
La centrale vapeur Philips laisse des marques ou des traces lustrées sur le vêtement.
De la vapeur ou de l'eau fuit au niveau du bouton EASY DE-CALC de la centrale vapeur Philips.
Ma table à repasser est humide et je remarque de l'eau sur le sol.
L'effet pressing de la centrale vapeur Philips ne fonctionne pas.
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