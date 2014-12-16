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  • Rasage de près en toute confiance
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Rasoir électrique

PQ208/17

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
Rasage de près en toute confiance
Le rasoir électrique Philips combine une unité de coupe efficace et des têtes flottantes. Vous êtes certain d'être impeccable tous les jours.
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Le rasoir de voyage idéal

Rasage de près en toute confiance

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Pour un rasage de très près

Pour un rasage de très près

Pour un rasage de près, fabriqué en Europe

Lames auto-affûtées

Lames auto-affûtées

Lames auto-affûtées : durent jusqu'à 2 ans

Suit les courbes du visage

Suit les courbes du visage

Les lames aiguisées du rasoir Philips sont au plus près de votre visage pour un rasage impeccable ; les têtes flottantes indépendantes suivent les courbes de votre visage.

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Avis

100%

recommandent ce produit

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16/12/2014

France

France

Excellent, rasage parfait et rapide

Rasage rapide au plus près A piles sans fil, sans encombrement et transportable et premier prix !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PQ208/17 Rasoir électrique

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 