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Arrêté
OR2000B/12
Donnez le La avec la radio Vintage Mini
Cette radio Philips Vintage Mini ludique au charme rétro est équipée d'un système de haut-parleurs Bass Reflex aux basses puissantes, et d'un grand sélecteur de stations de radio analogique vous permettant d'obtenir vos stations préférées facilement.
FM/MW
Entrée audio
3 W
Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.
Inspirée de la radio de 1955. Cette Radio Vintage Mini reprend les éléments emblématiques de la célèbre radio Philips de 1955, la Philetta « BF 102 U ». À l'époque, cette radio compacte avait conquis les auditeurs par la simplicité de son design, un son puissant et une réception impeccable. Fort d'un héritage radiophonique remontant à 1927, Philips a, au cours des années, créé de nombreux modèles entrés dans l'histoire de la radio et considérés comme des pièces de collection.
1.5
sur 5
2
Avis
PeeBee
17/05/2015
Italia
Inaffidabile
Prodotto molto leggero, plasticoso e arrivato con la manopola della sintonia montata male. Suono senza corpo, non coinvolgente. buona la capacità di sintonia. privo di interruttore per il passaggio alla riproduzione di lettore MP3. Dopo appena tre mesi di uso normalissimo si è guastata.
Cet avis concerne le produit OR2000B Mini Original Radio
Cet avis concerne le produit OR2000B Mini Original Radio
danietje
31/10/2018
België
prachtige klank , maar voor korte duur
3 toestellen gehad en 3 maal problemen met volumeknop na enkele weken
Cet avis concerne le produit OR2000B Original-miniradio
Cet avis concerne le produit OR2000B Original-miniradio