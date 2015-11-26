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Des lecteurs de CD exceptionnels
Profitez de basses exceptionnelles grâce à cette chaîne Philips de 3 600 W avec basses NX et caisson de basses de 20". Utilisez la fonction de mixage de pistes Auto-DJ sur appareils USB, les effets lumineux LED à 260 K et le streaming Bluetooth, pour une fête réussie.
Bluetooth®
Channel fader entre 2 ports USB
CD, CD-MP3, 2 USB, tuner
3 600 W basses NX caisson de basses 20"
Ajoutez à toutes vos fêtes une atmosphère, une passion grâce aux milliers d'ampoules colorées qui scintillent, clignotent et suivent le rythme de votre musique. Choisissez facilement des couleurs adaptées à votre ambiance ou sélectionnez l'une des nombreuses présélections du système. Appuyez sur le bouton NX bass pour un spectacle lumineux encore plus intense.
Vous pouvez automatiser vos mixages avec Auto-DJ, qui mélange automatiquement les pistes depuis un lecteur USB connecté. Ajoutez des effets sonores avec la molette DJ. Faites trembler les murs !
Devenez le roi de la fête ! La fonction DJ Crossfader vous permet de combiner vos pistes préférées entre les canaux A et B. Ainsi, vous pouvez passer facilement d'une chanson à l'autre. Il vous suffit de sélectionner le périphérique de sortie pour la platine A (USB, Bluetooth®, CD, Audio in ou tuner) pour démarrer la musique, puis de sélectionner le périphérique d'entrée pour la platine B (USB ou Audio in). Pour changer de piste, faites glisser l'atténuateur d'un côté à l'autre pour une transition en douceur, sans interrompre la fête.
5.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
BumBum23
26/11/2015
Deutschland
Richtig fettes Teil
Ein wirklich tolles Produkt, macht richtig fetten Bass sodass von meiner Dachgeschosswohnung [3Stock] die Küche unten vibriert ;D Die Boxen sind Sehr stabil und schauen wirklich super aus. Das Bedienteil hätte man jedoch schöner gestalten können! Der Preis selbst ist bisschen zu hoch. Ansonsten ein TOP Produkt!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit NTRX900 HiFi-Minisystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit NTRX900 HiFi-Minisystem
Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels au risque d'abîmer votre ouïe.